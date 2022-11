Photon Energy Group startet Online-Shop für Photovoltaik-Komponenten

Die vor allem als Projektentwickler bekannte Photon Energy Group hat einen eigenen Online-Shop für Solarstrom-Komponenten eröffnet.

Genau genommen betreibt den Photovoltaik-Online-Shop die Tochtergesellschaft Photon Energy Technology CEE (PET CEE). Diese ist auf den Großhandelsvertrieb von Solarenergie-Komponenten in Zentral- und Osteuropa (Central and Eastern Europe, CEE) spezialisiert. Die Photon Energy Technology vertreibt bereits seit 2009 PV-Komponenten. Seit 2020 sind auch Energiespeicher-Produkte im Angebot. Da die PET CEE auch für die Beschaffung für die Großprojekte der Gruppe zuständig ist, sollen die Kund:innen auch von den Skaleneffekten und langfristigen Lieferbeziehungen profitieren können. Die neue E-Commerce-Plattform hat dabei das B2B-Geschäft im Visier. Der regionale Schwerpunkt wird aus den wählbaren Sprachen deutlich: Englisch, Polnisch und Tschechisch

Der Online-Shop soll traditionelle Vertriebskanäle ergänzen und so den Kundenstamm des Unternehmens erweitern und diversifizieren. Zudem soll der Vertrieb schneller und kostengünstiger werden. Bestandskunden werden von PET in das neue System übernommen. Für die Kund:innen soll die neue Plattform verschiedene Vorteile bringen.

Bestands- und Preisinformationen sollen in Echtzeit verfügbar sein, einschließlich Sonderangeboten. Bestellungen sollen sich in Echtzeit nachverfolgen lassen. Zudem ist die Bestellung rund um die Uhr möglich, auch über mobile Endgeräte.

„Unsere neue Plattform ist ein wichtiges strategisches Element zur Stärkung unserer Position als führender Anbieter von PV-Modulen, Wechselrichtern und Batterien in der gesamten CEE-Region in einer Zeit extrem steigender Nachfrage“, sagt Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group.

Zum neuen Online-Shop für Photovoltaik-Komponenten geht es hier.

Die Photon Energy Group mit Stammsitz in Amsterdam hat zwei Hauptgeschäftsbereich: Solarenergie und Wasseraufbereitung. Die Photon Energy hat seit ihrer Gründung im jahr 2008 Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 120 MW installiert und in Betrieb genommen. Projekte mit weiteren 900 MW sind in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien in der Entwicklung. Photon Water befasst sich mit der Aufbereitung von Wasser sowie der Sanierung und dem Management von Brunnen und andren Wasserressourcen.

Im Projektgeschäft profitiert die Photon Energy Group gerade stark von den steigenden Strompreisen.

