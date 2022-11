Energiespeichersystem für Windkraftanlagen, neue Solarzellen, Erdgasersatz für die Chemieindustrie: Im Businessplan-Wettbewerb der Gründerinitiative Science4Life e.V. sind die besten Geschäftsideen unter 114 Einreichungen prämiert worden.

In der Kategorie Science4Life Venture Cup gehört zum Beispiel das Start-up Cyclize zu den Gewinnern der Ideenphase. Es arbeitet an einem Erdgasersatz für die Chemieindustrie. Mit dem plasmabasierten Verfahren können fossile Energieträger wie Erdgas oder Erdöl durch Kunststoffabfälle und Abgas-CO 2 ersetzt werden.

In der Kategorie Science4Life Energy Cup gibt es folgende Gewinner: Hopes entwickelt ein innovatives, umweltfreundliches Energiespeichersystem für Windkraftanlagen. Der Speicher besteht aus einer Kombination eines Pump- und eines Osmosespeichers und soll dazu beitragen, einerseits die Auslastung und den Betrieb von Windkraftanlagen zu optimieren und andererseits das Speicherproblem im Rahmen der Energiewende zu lösen. Der Speicher ist flexibel und skalierbar und so in Leistung und Kapazität an unterschiedliche Anwendungsszenarien anpassbar.

Perosol entwickelt Solarzellen mit einem umfangreichen Leistungsversprechen: Sie bieten eine hohe Effizienz, sind leistungsvoll unter niedrigen Lichtbedingungen und anwendbar bei künstlichem Licht. ZUdem zeichnen sich die Solarzellen sich durch leichtes Gewicht und Biegsamkeit aus. Formgebung, Farbauswahl, Design und Ästhetik sind kundenspezifisch. ViMi Labs ist eine Unternehmenssoftware, die die fortschrittlichsten KI-Algorithmen einsetzt, um Wissenschaftler im Bereich der Energiematerialien zu unterstützen und den Weg von der Materialentdeckung zu ihrer Geräteintegration zu beschleunigen.

Ab sofort beginnt die Konzeptphase und alle Start-ups können ihr Geschäftskonzept bis zum 13. Januar 2023 online unter diesem Link einreichen – auch wenn sie nicht an der Ideenphase teilgenommen haben.

28.11.2022 | Quelle: Science4Life e.V. | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH