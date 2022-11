Das Solar-Elektrofahrzeug Lightyear 0 geht in die Serienproduktion. Zunächst soll in Finnland ein Auto pro Woche gefertigt werden.

Das niederländische Unternehmen Lightyear hat ein Solar-Elektrofahrzeug (SEV) entwickelt und beginnt offiziell mit der Produktion des Lightyear 0 im Werk von Valmet Automotive in Finnland. Geplant ist, ein Fahrzeug pro Woche zu fertigen und die Produktion im ersten Quartal 2023 schrittweise zu erhöhen. Als erster Automobilproduzent stellt Lightyear nach eigenen Angaben ein Elektrofahrzeug in einer Serienproduktion her, das Strom direkt aus Sonnenlicht erzeugt. Durch dem Markteintritt der innovativen Technologie nach sechs Jahren der Entwicklung wird eine der schwierigsten Phasen für neue Automobilhersteller abgeschlossen.

„Mit dem Start der Produktion wird der Lightyear 0 mit einem Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,175 das aerodynamischste Auto sein, das bisher hergestellt wurde.“, erklärt Lex Hoefsloot, CEO und Mitbegründer von Lightyear. „Der Produktionsstart des Lightyear 0, dem ersten Solarauto, bringt uns in unserer Mission einer sauberen Mobilität für alle weltweit einen großen Schritt weiter. Wir sind vielleicht die Ersten, die dies erreichen, aber ich hoffe, dass wir nicht die Letzten sind.“

Solar-Elektrofahrzeug für saubere Mobilität

Der Lightyear 0 markiert nach Ansicht des Herstellers einen wichtigen Schritt, den Mobilitätssektor zu verändern. Durch die Entwicklung eines effizienten Fahrzeugs mit einer kleineren Batteriekapazität von 60 kWh will Lightyear es den Verbrauchern ermöglichen, ihr Elektrofahrzeug selbstversorgend zu laden und nachhaltiger zu fahren. Somit will das Unternehmen die Weichen für eine erfolgreiche Mobilitätswende stellen. In den sechs Jahren seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen zu einem Scale-up-Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern entwickelt. Zudem hat es eine zuverlässige Lieferkette mit renommierten Partnern wie Valmet Automotive, Bridgestone und Koenigsegg aufgebaut.

Als Produktionspartner von Lightyear für das Solar-Elektrofahrzeug kommt Valmet Automotive ins Spiel. Denn das Unternehmen ist ein Hersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Produktion von Elektrofahrzeugen und über 50 Jahren Expertise in der Zusammenarbeit mit großen und bekannten Automarken. „Wir teilen die Motivation von Lightyear, neue, nachhaltigere Mobilitätslösungen zu schaffen. In den letzten Jahren haben wir eng kooperiert, um die Technologien des Lightyear 0 zu verstehen und alles für eine reibungslose Produktion der Solar-Elektroautos vorzubereiten“, sagt Olaf Bongwald, CEO von Valmet Automotive.

In Deutschland entwickelt Sono Motors Photovoltaik-Autos. Der Produktionsstart soll noch 2023 erfolgen.

30.11.2022 | Quelle: Lightyear | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH