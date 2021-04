Bridgestone hat eine exklusive Partnerschaft mit Lightyear, einem niederländischen Hersteller von Autos mit integrierten Solarzellen, angekündigt. Der Reifenhersteller hat speziell für den Lightyear One, ein solarbetriebenes Elektroauto mit hoher Reichweite, Reifen entwickelt, die Ende dieses Jahres auf den Markt kommen sollen.

Aktuelle unternehmenseigene Studien des Reifenherstellers haben gezeigt, dass 50 Prozent der europäischen Autofahrer den Kauf eines vollelektrischen Fahrzeugs in Erwägung ziehen. Dennoch äußern 37 Prozent immer noch Bedenken bezüglich der begrenzten Reichweite eines solchen E-Fahrzeugs. Hier setzt Lightyear an, indem es bei seinem Photovoltaik-Elektroauto eine beispiellose Reichweite von 725 km bietet – gleichzeitig ist der Lightyear One bis zu dreimal energieeffizienter als andere Modelle, die derzeit auf dem Markt sind. Das Fahrzeug wird über ein großes Solardach direkt von der Sonne aufgeladen, wodurch die CO 2 -Emissionen und der Ladebedarf des Nutzers minimiert werden.

Entwickelt für außerordentliche Leistung

Lightyear hat mit modernstem technischen Know-how ein Fahrzeug entwickelt, das den besten aerodynamischen Koeffizienten aller bisherigen Serienfahrzeuge aufweisen soll. Erreicht hat das Unternehmen dies durch erhebliche Verbesserungen in vielen verschiedenen Bereichen des Fahrzeugdesigns. Daraufhin suchte Lightyear nach einem Reifen, der diese einzigartige Performance weiter fördert und die Effizienz zusätzlich verbessert. Er sollte dabei einen sehr geringen Rollwiderstand sowie eine Gewichtsreduktion bieten, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten, die Fahrzeugreichweite zu maximieren und die Umweltbelastung zu vermindern.

Bridgestone Turanza Eco mit wegweisenden Technologien

Infolgedessen hat Bridgestone für das Photovoltaik-Elektroauto maßgeschneiderte Turanza Eco Reifen entwickelt, die erstmalig die innovativen Technologien Enliten und ologic des Reifenherstellers miteinander kombinieren. Diese reduzieren das Gewicht durch den Einsatz von weniger Rohstoffen während des gesamten Herstellungsprozesses. Gleichzeitig wird der Rollwiderstand durch ein innovatives Profil, einen größeren Durchmesser, hohen Luftdruck und ein schlankes Design verringert.

Der Grundstein für den Lightyear One hat der Hersteller während der Bridgestone World Solar Challenge gelegt. Das ist ein 3.000 km langes Rennen durch das australische Outback, bei dem man die Grenzen der technologischen Innovation und der solarbetriebenen Mobilität ausreizt. Vor diesem Hintergrund arbeitet Bridgestone seit acht Jahren mit der Technischen Universität Eindhoven und dem Team hinter Lightyear zusammen. Das Solar Team Eindhoven, die Geburtsstätte von Lightyear, gewann den Cruiser Cup der Bridgestone World Solar Challenge von 2016 bis 2019 vier Mal in Folge.

23.4.2021 | Quelle: Bridgestone | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH