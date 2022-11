Die Agentur für Erneuerbare Energien e. V. (AEE) hat im November die Stadt Schönau im Schwarzwald als Energie-Kommune des Monats ausgezeichnet.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Heizzentrale im letzten Jahr verfügt das Wärmenetz der Kleinstadt Schönau im Süden Baden-Württembergs nun über einen neuen Pufferspeicher und zwei neue Blockheizkraftwerke. Bedarfsschwankungen kann man so zukünftig noch besser ausgleichen. Damit steht der Erweiterung des Netzes in den kommenden Jahren nichts mehr im Weg. Grund genug Schönau als Energie-Kommune des Monats auszuzeichnen.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten baut die Stadt gemeinsam mit dem genossenschaftlich organisierten kommunalen Energieversorger das städtische Wärmenetz beständig aus. Inzwischen erreicht es mit seinen fünfeinhalb Kilometern einen Großteil des Stadtgebietes. Perspektivisch sollen alle städtischen Gebäude angeschlossen werden und auch in der Bürgerschaft erfreut sich das Netz großer Beliebtheit. So entschieden sich zuletzt bei der Erweiterung des Netzes auf der ehemaligen Hauptstraße des Städtchens über 70 Prozent der Haushalte für einen Anschluss.

„Die Wärmewende kann nur in Zusammenarbeit mit den Privathaushalten gelingen“, sagt Robert Brandt, Geschäftsführer der Agentur für Erneuerbare Energien e.V. „Es sind die Gas- und Ölkessel in den Privathaushalten, die in den nächsten Jahren schrittweise ausgemustert werden müssen. Schönau gibt den Bürger:innen mit dem Wärmenetz eine einfache und nachhaltige Alternative an die Hand.“ Ein Umstieg auf klimafreundliche Technologien werde für viele damit zur besseren Alternative. Über die Nutzung von Abfallstoffen und anderen Bioenergieträgern spart Schönau inzwischen allein über das Wärmenetz rund 300 Tonnen CO 2 pro Jahr ein.

Stadt und Landkreis fördern Photovoltaik-Dachanlagen mit Initiative Solar365

Die Stadt und der lokale Stromanbieter arbeiten inzwischen seit über zwei Jahrzehnten konstruktiv und partnerschaftlich zusammen. Das gilt nicht nur für den Wärmesektor, sondern insbesondere auch für den Ausbau der städtischen Photovoltaik. In einer Solaroffensive hat Schönau zuletzt gemeinsam mit den Landkreisen Lörrach und Waldshut sowie der Energieagentur Südwest und dem Photovoltaik-Netzwerk Hochrhein-Bodensee und weiteren Partner:innen aus Zivilgesellschaft und lokaler Wirtschaft die Bürger:innen über die Vorteile einer Photovoltaik-Dachanlage auf dem eigenen Haus informiert. Im Projekt „Solar365 – Dein Dach für gutes Klima“ wurde den Bürger:innen mit geeigneten Dächern von Stadt und Landkreis eine professionelle Erstberatung finanziert. Passende Technik und das nötige Know-how kamen dann von vom lokalen Energieanbieter. Der genossenschaftlich organisierte Anbieter fördert auch außerhalb der Kommune Photovoltaikanlagen auf den Dächern seiner Kunden:innen. Inzwischen gibt es deutschlandweit über 3.100 sogenannte Rebellenkraftwerke. Insgesamt erzeugen diese genug Strom, um eine deutsche Kleinstadt mit erneuerbarem Strom zu versorgen.

Schönau: Energie-Kommune des Monats mit dem etwas anderen Bikertreff

Die Kommune bindet auch ihre Bürger:innen über zahlreiche Projekte bei der Umsetzung der Energiewende mit ein. Im Energieerlebnispark werden Interessierte beispielsweise vor schönster Schwarzwaldkulisse über unterschiedliche Energieformen und deren Beziehung zur Klimakrise informiert. Besondere Aufmerksamkeit hat der Bikertreff Electric Ride in den letzten Jahren bekommen. Zuletzt haben sich im September Motorradenthusiasten auf dem Bikertreff zur gemeinsamen Ausfahrt durch den Schwarzwald getroffen. Das Besondere: Alle Fahrzeuge sind rein elektrisch. Ziel dieser Maßnahme ist es, den Fahrspaß am E-Motorrad und an der E-Mobilität generell zu wecken und ein Statement gegen Lärmbelästigung in der Region zu setzen. Weitere Maßnahmen wie das Angebot, das städtische Elektroauto unkompliziert und zu günstigen Konditionen halbtags zu mieten, ermöglichen es Interessierten, E-Mobilität selbst zu erfahren. Die weiterhin stockende Verkehrswende soll so in die Köpfe der Schönauer:innen getragen werden.

Ausführliche Informationen zu Schönau als Energie-Kommune des Monats sind unter diesem Link zu finden.

30.11.2022 | Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien e.V. | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH