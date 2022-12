Jomasolar ist ein Spezialist für die Planung, Errichtung und Finanzierung von Erneuerbaren- Energie-Projekten im landwirtschaftlichen und industriellen Sektor in Luxemburg und Belgien. Im PV-Bereich setzt das Unternehmen auf Module von Sharp.

Sharp Energy Solutions Europe erweitert die Partnerschaft mit Jomasolar für landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Solarprojekte. Jomasolar ist spezialisiert auf die Planung, Errichtung und Finanzierung von Erneuerbaren-Energie-Projekten im landwirtschaftlichen und industriellen Sektor in Luxemburg und Belgien. Dabei liegt der Schwerpunkt bei PV-Anlagen mit Batteriespeichern sowie Lade- und Energiemanagementlösungen für Elektrofahrzeugflotten. Jomasolar plant und realisiert Photovoltaik-Projekte für kleine und mittlere Unternehmen, Generalunternehmer und landwirtschaftliche Betriebe. Das Unternehmen entwickelt projektbezogen optimierte Lösungen auf Grundlage des spezifischen Energieverbrauchsprofils und der Kundenwünsche.

Ziel der Partnerschaft ist es, das gemeinsame Photovoltaikgeschäft in den Bereichen Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie in Belgien und Luxemburg auszubauen. Im Rahmen der Zusammenarbeit haben Sharp und Jomasolar gemeinsam bereits Solarprojekte in Belgien und Luxemburg mit mehr als 10 MW Leistung realisiert.

Jomasolar bietet maßgeschneiderte, schlüsselfertige Lösungen an, von Engineering und Beschaffung bis hin zu Bau, Inbetriebnahme und After-Sales-Service. Dazu verfügt Jomasolar-Geschäftsführer Frank Johanns über mehr als 15 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Zudem bringt Sharp neben seinen Produkten über 60 Jahre Erfahrung im Photovoltaik-Geschäft mit und verfügt über umfangreiches Know-how im Bereich industrieller, gewerblicher und privater PV-Anlagen. Mit dieser strategischen Partnerschaft ist Sharp in der Lage, seine Kapazitäten zu erweitern und in Zusammenarbeit mit Jomasolar mehr Solarmodule nach Belgien und Luxemburg zu liefern.

„Wir befinden uns seit 2020 auf einer spannenden und erfolgreichen Reise mit Sharp. Sharp ist dank seiner Qualitätsprodukte und seiner langen Geschichte eine der besten Marken in der Solarbranche“, sagt Jomasolar-Geschäftsführer Frank Johanns. „Mit dieser vertrauenswürdigen Marke, dem schnellen und zuverlässigen Support durch das Sharp-Team und der Expertise von Jomasolar in Belgien und Luxemburg können wir den besten Service und die beste Qualität für Solarprojekte im industriellen, gewerblichen und landwirtschaftlichen Bereich bieten.“

1.12.2022 | Quelle: Sharp | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH