Solitherm, Spezialist für Solarthermie-Anlagen mit Parabolrinnen-Kollektoren, hat seine Fertigung aus der Türkei in den Aachener Raum umgesiedelt.

Die Soliterm Group GmbH aus Aachen ist seit mehreren Monaten damit beschäftigt, ihre Produktion der Parabolrinnen-Kollektoren in den Aachener Raum umzusiedeln. Nun ist es bald soweit. Die letzten Schritte werden nun eingeleitet und Soliterm plant die Fabrik ab Ende Januar vollfunktionsfähig einsetzen zu können. Das Unternehmen hat damit die Produktion der Anlagen, die seit vielen Jahren in der Türkei angesiedelt war, an den Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen umgesiedelt. „Wir erweitern somit nicht nur unser Team, sondern ermöglichen so auch eine bessere Kommunikation zu unseren Kunden, sowie schnellere Liefer- und Produktionszeiten“, sagt CEO Ahmet Lokurlu. „Mit unserer Technologie können wir durch gleichbleibende Energiepreise unabhängig von steigenden Preisen in der Energiebranche bleiben.“

Die Soliterm Group hat schon vor 20 Jahren erkannt, dass erneuerbare Energien die Zukunft sind. Das Unternehmen entwickelt, fertigt, installiert und wartet Hochtemperatur-Solarenergiesysteme basierend auf einer eigenen patentrechtlich geschützten Technologie basierend auf Parabolrinnen-Kollektoren, und das seit 1999. Zuletzt hat das Unternehmen Europas größte solarthermische Kälteanlage für einen Industriekunden in Betrieb genommen.

„Wir von Soliterm sind fest davon überzeugt, dass Solarenergie der Schlüssel zur Weltveränderung und einer nachhaltigen Zukunft ist. Wir müssen uns mit den Veränderungen der Welt mitentwickeln und den großen Schritt zur erneuerbaren Energie wagen“, so Lokurlu.

2.12.2022 | Quelle: Soliterm | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH