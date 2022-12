Mit den finanziellen Mitteln aus der Crowdfunding-Kampagne will das Brandenburger Unternehmen Autarq seine Solardachziegel schneller für einen breiteren Markt zugänglich machen.

Der Solardachziegel-Hersteller Autarq startet eine Crowdfunding-Kampagne. Mit der Finanzierungsrunde will das Unternehmen die Produktion erhöhen und die Technologie auch in weiteren Ländern anbieten. Privatpersonen können auf der Crowdinvesting-Plattform Econeers ab einem Beitrag von 250 Euro in das Projekt investieren. Seit 2017 ist Autarq Teil von Econnext, einem Mehrheitsgesellschafter mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit.

Der Einsatz der Solardachziegel von Autarq ermöglicht Photovoltaik-Anlagen auch für Gebäude mit Denkmalschutz-Anforderungen. Gleiches gilt für besonders kleine oder komplexere Dachflächen, die durch Rundungen, Fenster, Verwinkelungen oder Gauben bislang keinen Solarstrom produzieren konnten. Die Autarq-Technologie lässt die Charaktere der Häuser unberührt. Ergänzt werden die Autarq Solardachziegel mit einem firmeneigenen Kabelbaum, dessen einfache Plug-and-Play-Lösung die Installation durch Dachdecker:innen ohne elektrische Vorkenntnisse erlaubt. Die restliche Eindeckung unterscheidet sich nicht von der Arbeit mit herkömmlichen Dachziegeln. Mit 25 Jahren Garantie sind die in Europa veredelten Ziegel dabei eine Investition, die für die Nutzer:innen langfristig und sicher ist.

Mit den finanziellen Mitteln will der Solardachziegel-Hersteller Autarq die nächsten Schritte gehen. Gemeinsam mit dem norwegischen Ziegelhersteller Skarpnes entwickelt Autarq in einem Mircolab die vollautomatisierte Veredelung der Dachziegel. Als weltweit erster Hersteller will Autarq Solardachziegel in industrieller Standardfertigung produzieren, um langfristig die Kosten für das eigene Solarkraftwerk auf dem Dach weiter zu senken. Nur so kann die Technologie in einem breiteren Markt Anwendung finden und die Energiewende gelingen. “

Die Crowdfunding-Kampagne von Autarq auf der Crowdinvesting-Plattform Econeers ist unter diesem Link zu finden. Sie startet am 6. Dezember.

Meyer Burger will im kommenden Jahr mit der Herstellung von Solardachziegeln beginnen.

3.12.2022 | Quelle: Autarq | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH