Autarq: Solardachziegel für Tagungshaus in Glücksburg

Die Frankfurter Autarq produziert Solardachziegel und demonstriert das auf einem Kegeldach in Glücksburg. Die Lösung ist laut Hersteller bei einer Dachsanierung schon heute wirtschaftlich.

Autarq bietet Solardachziegel für ein Tagungshaus in Glücksburg an. Wie das Unternehmen mitteilte, produziert es die Solardachziegel in Prenzlau/Brandenburg. Basis hierfür ist ein Tonziegel von Creaton. Solarlaminat und Ziegel werden zu einem robusten Bauteil verbunden, dessen Langlebigkeit den Originalziegeln entspricht. Dabei bleiben Wasserführung und Dichtigkeit erhalten. Autarq bietet ferner eine Leistungsgarantie über 25 Jahre.

Fast drei Jahre lang hat Werner Kiwitt, Geschäftsführer der artefact gGmbH, nach passenden Solardachziegeln und Anbietern gesucht. Es ging darum, sein Tagungs- und Gästehaus damit auszustatten. Einerseits stellt das Dach mit seinem Kegelform eine besondere Herausforderung dar, andererseits sollte es ein Komplettangebot sein. Einige Mitbewerber boten gefertigte Module an, jedoch nicht die komplette Installation, Abnahme und Gewährleistung. Der erste Schritt der Beauftragung war eine ausführliche Bedarfsanalyse vor dem Hintergrund der besonderen Dachkonstruktion. Bis auf die Nordseite des Kegeldachs sind alle Felder mit Solarziegeln gedeckt und das im harmonischen Zusammenspiel mit den konventionellen Dachziegeln von Creaton.

100 Prozent Eigenverbrauch

„Die Dächer neben dem Kegeldach sind begrünt“, sagt Kiwitt. „Daher spielte auch die Ästhetik bei der Entscheidung für autarq Solardachziegel eine Rolle. Diese sind formschön und wirken wie klassische Schieferdachziegel.“ Nutzen wird er den selbst produzierten Strom zu 100 Prozent für den Eigenverbrauch des Zentrums für nachhaltige Entwicklung. Der elektrische Batteriespeicher und der Wechselrichter befinden sich außerdem in einem Raum platzsparend an der Wand unterhalb des neu gedeckten Daches. Die Möglichkeit, in Verbindung mit einer zusätzlichen Wärmepumpe auch die Warmwasserversorgung mit autarq zu realisieren, wird artefact nicht nutzen, da das Zentrum seinen Wärmebedarf bereits mit Solarthermie und Biomasse komplett selbst deckt.

Die Verlegung der autarq-Solardachziegel erfolgt wie bei traditionellen Dachziegeln. Es sind keine Änderungen am Dach notwendig, denn das Gewicht entspricht etwa dem Originalziegel. Kabel und Steckkontakte liegen unter der Dachhaut und sind so gegen Witterungseinflüsse geschützt. In Verbindung mit der ungefährlichen Schutzkleinspannung (sog. Niederspannungsbereich) bietet autarq damit ein bewährtes Produkt für Sanierung, Renovierung und Neubau.

Wirtschaftlich bei Dachsanierung

Im Gegensatz zu herkömmlichen Modulen ist das autarq-System zudem durch eine Parallelschaltung unempfindlich gegenüber Verschattungen. Dachfenster, Kamine, Lüftungsrohre oder Antennen haben wenig Einfluss auf Installation und effizienten Betrieb einer solchen Anlage. Nach Wunsch kann jeder Quadratmeter eines Hausdachs zur Stromerzeugung genutzt werden. Die Größe der Anlage bestimmt der Hausbesitzer selbst.

Das autarq-Solardach erzeugt Strom schon heute wirtschaftlich, wenn ohne eine Dachsanierung ansteht. Es rechnet sich nach einigen Jahren und erzeugt danach weitere Jahre Strom zum Nulltarif. Daneben erfüllt dieses ästhetische und sichere Energiekonzept die gestiegenen Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden und ermöglicht damit den vereinfachten Zugang zu Förderkrediten.

20.8.2021 | Quelle: autarq | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH