Ecodesign-Preise für neue Photovoltaik-Lösungen

Bei den diesjährigen Ecodesign-Preisen erhalten auch zwei Ideen aus dem Bereich Photovoltaik eine Auszeichnung. Dazu zählt eine Gewächshausfolie aus organischer Photovoltaik.

Zu den 14 Gewinnern des diesjährigen Bundespreis Ecodesign zählen auch neuartige Photovoltaik-Lösungen. Die Preise werden vom Umweltministerium, dem Umweltbundesamt sowie dem Berliner Desihn-Zentrum vergeben. Wie die Akteure mitteilten, zeichne die Gewinner eine Bandbreite an zukunftsorientierten Lösungen für unterschiedlichste Herausforderungen aus. Dazu gehören intelligent gestaltete Leuchten, ein Saisonkalender für grünen Strom, Fertigteil-Fundamente für Windkraftanlagen, ein Pfandstuhl sowie fortschrittliche Konzepte für den Wandel der Bekleidungsindustrie und die datenbasierte Wiedervernässung von Mooren.

Gewächshausfolie aus organischer PV

In der Kategorie Nachwuchs hat 2harvest von Hélène Fontaine (Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, Sachsen-Anhalt) die Auszeichnung für eine Gewächshausfolie aus organischer Photovoltaik erhalten. Die langlebige und flexibel verwendbare 2harvest-Gewächshausfolie aus PET besitze integrierte organische Photovoltaikzellen. Das ermögliche eine Doppelnutzung der landwirtschaftlichen Fläche, denn Energie und Nahrung ließen sich damit parallel produzieren.

Außerdem erhielt Sascha Greilinger von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg die Auszeichnung. Seine App PeakPick ist ein Saisonkalender für grünen Strom. Indem das Einschalten von Geräten in einen Zeitraum mit hohem Anteil an Energieerzeugung durch Wind- und Solaranlagen verschoben wird, findet das Prinzip der Lastverschiebung auch in Privathaushalten Anwendung.

„Wie gut oder schädlich ein Produkt für die Umwelt ist, entscheidet in großen Teilen sein Design“, sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke anlässlich der Verleihung. „Daher sei die Initiative der EU-Kommission für nachhaltige Produkte so wichtig. Wie nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen der Zukunft aussehen können, zeigen die Gewinner-Projekte des Bundespreis Ecodesign bereits seit mehr als zehn Jahren immer wieder. Das Zusammenspiel von herausragender Gestaltung und Ökologie ist Alleinstellungsmerkmal des Preises. Umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen sind der Schlüssel zu nachhaltigem Konsum.“

Prof. Dr. Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes (UBA): „Die ausgezeichneten Projekte zeigen eindrucksvoll, was im Ecodesign alles möglich ist. Wir benötigen für die Zukunft mehr solcher mutigen Ideen, die bestehende Infrastrukturen und Denkweisen hinterfragen und intelligente Lösungsansätze anbieten.“

5.12.2022 | Quelle: BMU | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH