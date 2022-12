Trina liefert bifaziale Module für Solarpark Bundorf

Chinas Trina Solar versorgt Deutschlands größten Bürgersolarpark in Bundorf mit 125 Megwatt an bifazialen Modulen. Das Vorhaben soll 2023 abgeschlossen werden.

Der chinesische Solarproduzent Trina hat mit der Lieferung von bifazialen Modulen für den Solarpark Bundorf an den Entwickler Max Solar begonnen. Es handelt sich konkret um 125 Megwatt an bifazialen Vertex-Modulen, insgesamt 250.000 Stück. Die erste Modullieferung von Trina Solar traf im Oktober am Standort ein.

MaxSolar hat im September 2022 mit dem Bau der 125 Hektar großen Anlage in Unterfranken begonnen. Das Projekt soll Mitte 2023 fertiggestellt werden. 40 der 125 Hektar stehen für ein kommunales Energiesystem zur Verfügung, an dem sich die Bürger beteiligen können.

Das Projekt will der größte Bürgersolarpark Deutschlands werden und das Herzstück eines visionären „Energiedorfes“ bilden. Er wird eine Reihe von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in und um Bundorf sowie ein lokales Fernwärmenetz versorgen. Der Bau des Wärmenetzes soll ferner im Jahr 2023 beginnen und bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Außerdem ist die PV-Anlage so geplant, dass sie sich zu einem späteren Zeitpunkt mit großen Energiespeichersystemen aufgerüsten lässt.

Die Module verfügen ferner über eine maximale Leistung von mehr als 670W. Ihr Design minimiert die rückseitige Abschattung und vermeidet so negative Auswirkungen auf den Wirkungsgrad. Die aktive Rückseite der Zellen sorgt für einen zusätzlichen Energieertrag im Vergleich zu monofazialen Modulen.

„Die Bauausführung in Bundorf verläuft reibungslos. Die Produkteigenschaften des Moduls, vor allem die hohe Wirtschaftlichkeit, haben uns von Trina Solar überzeugt. Gemeinsam mit Trina Solar werden wir weitere Projekte erfolgreich umsetzen“, sagt David Butz, COO der MaxSolar GmbH.

Gonzalo de la Viña, Präsident EMEA bei Trina Solar, kommentiert: „Wir bei Trina Solar freuen uns sehr, Teil dieses großartigen Bürgersolarprojekts zu sein. Der Solarpark Bundorf ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie sich Bürger auf vielfältige Weise an der solaren Revolution beteiligen können, nicht nur mit ihrer eigenen privaten PV-Anlage.“

8.12.2022 | Quelle: Trina | © Solarserver / Solarthemen Media GmbH