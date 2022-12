Der Bezirk Neukölln und die Berliner Stadtwerke haben vereinbart, bis 2030 insgesamt 65 Gebäude mit Wärmepumpen und Photovoltaik-Anlagen auszustatten. Solarthermie soll als weitere Energieeffizienzmaßnahme für die Gebäude geprüft werden.

Das Bezirksamt Neukölln hat bei den Berliner Stadtwerken sein zweites solares Bezirkspaket in Auftrag gegeben. Es stellt mit zwölf Photovoltaik-Anlagen mit zusammen 1,5 MW Leistung das bislang berlinweit größte derartige Paket dar. Jede neue Photovoltaik-Anlage macht sich nach Einschätzung der Berliner Stadtwerke dreifach bezahlt: im bezirklichen Etat durch langfristig berechenbare Preise, in der Klimabilanz und – vor einem Jahr noch undenkbar – auch in der Versorgungssicherheit. Fünf der neuen PV-Anlagen sollen auf dem Rütli-Campus entstehen. Sieben weitere auf Schulen in Neukölln.

Die Berliner Stadtwerke haben mit der Umsetzung eines ersten Solarpakets seit 2021 bereits neun Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 439 kW auf den Dächern von Schulen und Verwaltungsgebäuden in Neukölln errichtet. Zusammen mit dem neuen solaren Bezirkspaket ergibt das eine Gesamtleistung von rund 1,9 MW.

Zusätzlich haben der Bezirk Neukölln und die Berliner Stadtwerke vereinbart, bis 2030 insgesamt 65 fossil beheizte Gebäude mit umweltfreundlichen Wärmepumpen auszustatten und damit die Heizung und Warmwassererzeugung energetisch zu optimieren, die in Berlin fast die Hälfte aller CO 2 -Emissionen verursacht. Eine entsprechende Vereinbarung beschreibt, dass diese Vorhaben ähnlich wie bei den Photovoltaik-Anlagen zu konkreten Paketen gebündelt und möglichst mit vor Ort erzeugter Solarenergie kombiniert werden sollen. Außerdem werde jeweils die Einbeziehung weiterer Energieeffizienzmaßnahmen wie Solarthermie, dezentrale Warmwasserbereitung oder der hydraulische Abgleich geprüft.

Solares Bezirkspaket in Neukölln nur eines von vielen

Elf Bezirke haben die Berliner Stadtwerke bisher mit solchen Solarpaketen über insgesamt 151 Anlagen mit zusammen 9,3 MW Leistung beauftragt. Die Berliner Stadtwerke installieren, warten und unterhalten die PV-Anlagen. Das jeweilige Bezirksamt verpachtet die Dächer für einen symbolischen Betrag und pachtet im Gegenzug die Solaranlage. Durch den eingesparten Netzstrom kosten die Anlagen den Bezirksämtern kein zusätzliches Geld. Darüber hinaus haben acht Berliner Bezirke mit den Stadtwerken Absichtserklärungen über den Bau von mehr als 430 Solaranlagen auf bezirkseigenen Gebäuden mit einem Gesamtumfang von fast 30 MW unterzeichnet.

14.12.2022 | Quelle: Berliner Stadtwerke | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH