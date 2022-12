Solarpark Heuhof von Juwi auf der Schwäbischen Alb geht in Betrieb

Foto: Juwi Das Projekt Heuhof mit zwei Teilflächen ist das größte Solarprojekt von Juwi in diesem Jahr.

Anfang Dezember wurde der erste Strom aus dem 16,5-Megawatt-Solarpark in Bremelau im Landkreis Reutlingen ins Netz eingespeist. Es ist der vierte Solarpark, den Juwi in diesem Jahr in Deutschland in Betrieb nahm.

Der Wörrstädter Projektenwickler Juwi hat im Dezember seinen größten in diesem Jahr gebauten Solarpark in Deutschland in Betrieb genommen. Die nun fertiggestellte Anlage auf der Schwäbischen Alb hat eine Leistung von 16,5 MW und soll einen Solarstrom-Ertrag von gut 18 GWh bringen. Dieser wird über eine knapp 16 Kilometer lange Kabeltrasse in das Mittelspannungsnetz der Netze BW eingespeist. Der Solarpark Heuhof liegt auf rund 800 Metern Höhe. Auf zwei Teilflächen mit insgesamt rund 14 Hektar wurden gut 30.000 Photovoltaik-Module installiert. Die Betriebsführung für den Solarpark auf der Schwäbischen Alb soll ebenfalls Juwi übernehmen. Mit dem Bau des Parks hatte Juwi am 17. Mai 2022 begonnen. Das Projekt wird über das EEG gefördert und hat zuvor im Rahmen der Ausschreibung der Bundesnetzagentur (BNetzA) im Juli 2021 einen Zuschlag erhalten. Er ist das vierte Photovoltaik-Freiflächen-Projekt von Juwi, das in diesem Jahr in Betrieb ging. Weitere Solarstrom-Projekte waren der Solarpark Heudorf (Landkreis Sigmaringen, 7,4 Megawatt), Zernitz-Lohm (Landkreis Ostprignitz-Ruppin, 6,3 MW) und Röckingen (Landkreis Ansbach, 12,7 MW) Weitere von Juwi entwickelte Solarparks befinden sich derzeit in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz im Bau. „Freiflächensolarparks sind neben der Windenergie die zweite wichtige Säule unseres Deutschlandgeschäfts. Wir haben unsere Solaraktivitäten in Deutschland in den zurückliegenden Jahren wieder sukzessive ausgebaut und wollen hier weiter wachsen“, erklärt JUWI-Geschäftsführer Christian Arnold. Die Ausschreibungen über das EEG waren zuletzt auch für Freiflächen-Photovoltaik-Analgen massiv unterzeichnet. 23.12.2022 | Quelle: Juwi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH