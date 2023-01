Die Rickin GmbH will spezielle PV-Module für die die Fensterbank und die Fensterlaibung anbieten. Das Fensterkraftwerk ist eine Alternative zur Balkon-Solaranlage, wenn kein Balkon vorhanden ist oder dieser nicht genutzt werden darf

Die Rickin GmbH hat ihr Projekt „Fensterkraftwerk“ auf der Crowdfunding Plattform Kickstarter gelauncht. Das Fensterkraftwerk soll es laut Hersteller jedermann ermöglichen, ohne technische oder handwerkliche Fähigkeiten ein Solar PV System an seinem Fenster, in seiner Wohnung zu installieren. Dafür kann man ungenutzte Flächen, wie die außen liegende Fensterbank oder die Fensterlaibung, mit speziell dafür angefertigten PV Modulen bestücken. Die Montage soll ohne Bohren mit einem Klick System erfolgen und rückstandslos abgebaut werden können. Die Kabeldurchführung erfolgt laut dem Projektgründer Christian Richter mit einem flachen Kabel durch die Fensterdichtung ohne dass man Löcher bohren muss.

„Pro Fenster mit Südausrichtung und zirka 1 Meter Breite können bis zu 100 Watt geerntet werden. Aber auch schon ein Fenster mit 1 Meter Breite und Ost- oder Westausrichtung kann bis zu 70 Watt am Vormittag oder Nachmittag erbringen. Damit kann man pro Fenster bis zu 90 kWh Strom pro Jahr selbst produzieren“, sagt Christian Richter. Der Strom fließt direkt ins eigene Hausnetz. Er kann alle Verbraucher bedienen, die dauerhaft laufen. Darunter fallen Geräte wie der Internet-Router, der Kühlschrank, Ladegeräte, Repeater oder Heizungspumpen. Eine Smartsteckdose soll den Ertrag erfassen können und per App auswertbar machen. Prototypen vom Fensterkraftwerk gibt es laut Unternehmen bereits.

Vergleichbare Systeme gibt es als so genannte Balkonkraftwerke. Das Fensterkraftwerk fiele in die gleiche Kategorie, würde aber laut Projektgründer auch für Wohnungen ohne Balkon funktionieren. Auch bei Wohnungen sind geeignet, bei in denen man den Balkon nicht benutzen darf, wenn etwa eine Erhaltungsverordnung vorliegt oder der Vermieter oder die Eigentümergemeinschaft dies nicht erlaubt.

Weiterentwicklung zum Produkt Fensterkraftwerk

Das Projekt hat zum Ziel diese Prototypen zum fertigen Produkt Fensterkraftwerk weiterzuentwickeln. „Wir wollen die PV-Module mit nicht-verpolbaren Steckern versehen, die Wechselrichter einfacher gestalten, eine spezielle Kombinierbox entwickeln, die es erlaubt mehrere Module ganz leicht zusammen zu stecken, und die App weiterzuentwickeln um die Erträge auch mehrerer Fensterkraftwerke zu erfassen“, sagt Richter. „Das System soll Plug&Play und extrem einfach aufzubauen werden. Dazu suchen wir Unterstützer die bereits jetzt auf Kickstarter eine Belohnung in Form eines Fensterkraftwerks zum Einkaufspreis erhalten. Wir glauben, dass wir das Fensterkraftwerk für die dezentrale Energiewende bauen und es gut durch eine Crowdfunding Plattform wie Kickstarter finanziert werden kann.“

Das Projekt hat das Ziel bereits im April 2023 das Fensterkraftwerk liefern zu können. Dann sollen auch die Belohnungen an die Unterstützer versendet werden. Kurz darauf will Richter einen Shop launchen mit dem die Fensterkraftwerke in Deutschland erworben werden können.

2.1.2023 | Quelle: Rickin GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH