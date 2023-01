Nordex Group liefert 45 MW Windenergie-Anlagen nach Nordrhein-Westfalen

Der Auftrag von einem nicht namentlich genannten Elektrizitätsversorger ging Ende 2022 bei der Nordex Group ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zehn Windenergie-Anlagen vom Typ N149/4.X soll Nordex in einem Windpark in Nordrhein-Westfalen errichten. Auch den Namen und genauen Ort des Projektes nennt Nordex nicht. Die erste 4,5-MW-Anlage soll ab Herbst 2023 in Betrieb gehen. Der Vertrag mit dem Stromversorger beinhalte auch einen „Premium-Service“ für die Wartung des Windparks in den nächsten 20 Jahren. Die erwartete Stromproduktion beziffert Nordex mit rund 96.000 MWh jährlich.

Schatten, Schall und Fledermäuse: Nordex-Technologien für Umweltschutz in der Windenergie

Mehrere moderne technische Vorkehrungen reduzieren negative Umweltauswirkungen des Windparks. Dazu gehört zum Beispiel das „Schattenwurfmodul“. Dieses enthält Lichtsensoren kalkuliert mit deren Daten und weiteren Informationen, wie stark der Schattenwurf auf Wohngebäude ist. Sind die zulässigen Höchstwerte erreicht, werden die jeweiligen Windenergie-Anlagen zu den Zeiten angehalten, in denen sie einen Schatten auf die Gebäude werfen würden. Nachts werden die Anlagen laut Nordex schallreduziert betrieben. Zudem nutzt Nordex ein „Fledermausmodul“. Dieses stoppt die Turbinen in den Zeiten, in denen Fledermäuse aktiv sind.

Der Ausbau der Windenergie in Nordrhein-Westfalen soll künftig schneller vorangehen. Zumindest für das Repowering hat die schwarz-grüne Regierungskoalition einen Gesetzesentwurf vorgelegt, um den 1.000-Meter-Mindestabstand zu Gebäuden abzuschaffen. Die grundsätzliche Einigung auf diese Maßnahme war schon im Koalitionsvertrag erfolgt. Die SPD hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, um den Mindestabstand in NRW ganz abzuschaffen. Sie ist allerdings in der Opposition.

Die Nordex-Group hat nach eigenen Angaben mehr als 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert. Seinen Umsatz für 2021 beziffert das Unternehmen mit rund 5,4 Milliarden Euro. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Nordex produziert Onshore-Windenergie-Anlagen, vor allem mit Leistungen von 4 bis unter 7 MW. Der Fokus liegt weniger auf Gigawatt-Windparks als auf Ländern mit knappen Flächen und Regionen mit begrenzter Netzkapazität.

09.01.2023 | Quelle: Nordex | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH