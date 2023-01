Trina Solar startet Produktion von n-Typ-Solarzellen in 8-GW-Fabrik

Das Photovoltaik-Unternehmen Trina Solar meldet den Produktionsstart seiner neuen Zellen-Fertigungslinie in Suqian in der chinesischen Provinz Jaingsu.

In der 8-GW-Fabrik laufen laut Trina Solar nun 210 mm n-Typ i-Topcon-Zellen vom Band. Diese Solarzellen nutzt Trina Solar für seine neue Generation von Photovoltaik-Modulen vom Typ Vertex-N. Die Spitzenleistung der Module erreicht bis zu 605 W, der Wirkungsgrad bis zu 22,4 %. Mit der Produktion der Solarzellen und -module in der Gigawatt-Fabrik will Trina Solar sowohl seine Lieferfähigkeit als auch seine Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen.

Die Vertex-N-Module sind speziell für nachgeführte Großanlagen mit Trina-Trackern konzipiert. Aus der Zellgröße ergeben sich Modulmaße, die genau auf die 104 Meter langen Nachführ-Einheiten passen. Dank der niedrigen Spannung lassen sich zudem mehr Module in Reihe zu einem String verschalten. Sechs bis zwölf Module mehr als bisher sollen sich so pro Tracking-Einheit montieren lassen. So sinken die Systemkosten und damit auch die Kosten für den Solarstrom.

Die neue, 70.000 Quadratmeter große Zellenfabrik ist in kurzer Zeit entstanden. Der Bau begann im Juli, die Produktionsanlagen wurden Ende November installiert, zum 30. Dezember ging die Fabrik in Betrieb. Trina Solar sieht darin einen Beleg für seine operative Flexibilität. In der Fertigung werde zudem hochmoderne Technologie eingesetzt, auch bei der Qualitätskontrolle.

Trina Solar will 30 GW Module mit n-Typ-Zellen produzieren

Die p-Typ Perc-Zellen nähern sich laut Trina Solar den Grenzen ihrer möglichen Effizienz. Umso wichtiger sei es nun, die Produktion der n-Typ-Zellen hochzufahren. Mit deren Kommerzialisierung habe Trina Solar im vorigen Jahr begonnen. Im Jahr 2021 nahm Trina Solar die Pilotlinie in Betrieb, die jährlich 500 MW n-Typ i-Topcon-Module mit 210-mm-Zellen fertigen kann. Dieses Zellmaß war auch schon bei den p-Typ-Zellen gängig für die Hochleistungsmodule und -zellen.

Mit seinen Fortschritten in der Kommerzialisierung der n-Typ-Zellen sieht sich das Unternehmen gut gerüstet für weitere Kapazitätssteigerungen. In diesem Jahr will Trina Solar 30 GW Modulkapazität mit dieser Technologie erreichen. Im Juli kündigte Trina Solar bereits an, schrittweise seine Kapazitäten für Silizium, Wafer, Zellen, Module und Hilfsstoffe auszubauen.

09.01.2023 | Quelle: Trina Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH