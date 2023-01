Diskussionspapier für nachhaltige Biomasse mit Nutzungshierarchie

Die Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate hat ein 57 Seiten starkes Papier über nachhaltige Biomassenutzung vorgestellt. Schwerpunkte sind das Potenzial einerseits und die Priosierung der Nutzung andererseits.

Laut der Pressemitteilung will NRW.Energy4Climate mit dem Diskussionspapier mit dem Titel „Nachhaltiger Einsatz von Biomasse. Die Rolle von Biomasse in der Energiewende und in einer klimaneutralen Industrie“ Impulse für die Debatte geben. Ein Kernthema ist dabei die Nutzungshierarchie für die Ressource Biomasse.

Laut Samir Khayat, Geschäftsführer von NRW.Energy4Climate nimmt die Nutzung von Biomasse in der Industrie zu. Das müsse bei der Planung des Ressourceneinsatzes und der Gestaltung entsprechender Politikinstrumente jetzt unbedingt mitgedacht werden.

Nutzung von Biomasse strategisch priorisieren

Mitautorin Tania Begemann, Projektmanagerin Industrie & Produktion, sagt „Nicht überall, wo Biomasse theoretisch eingesetzt werden kann, ist dies zukünftig auch sinnvoll“. Sie weist auf bisher wenig bekannte Anwendungen hin, die wichtig seien. Dazu gehört der stofflichen Einsatz in der chemischen Industrie und der Metallurgie. Dafür hat das Autorenteam eine Biomasse-Nutzungshierarchie formuliert.

„Das Papier ist somit auch ein wichtiger Diskussionsbeitrag für die aktuell in Planung befindliche Nationale Biomassestrategie. Eine solche Gesamtstrategie ist dringend notwendig“, bilanziert Geschäftsführer Khayat.

Das Diskussionspapier aus Nordrhein-Westfalen unterscheidet zwischen drei Einsatzfeldern. Das sind die strukturelle Nutzung (Textilien, Papier, Möbel, Baumaterialien), die stoffliche Nutzung (Chemie, Metallurgie), und die energetische Nutzung (Strom, Wärme, Kraftstoffe). Jedes Einsatzfeld erfordert eine andere Beschaffenheit und Qualität der Biomasse. Ideal wäre demnach, die Biomasse zuerst mehrfach strukturell und stofflich zu nutzen und am Ende energetisch zu verwerten – oft in Form von Verbrennung.

Die Bundesregierung hat im Oktober Eckpunkte für eine Nationale Biomassestrategie (Nabis) veröffentlicht. Das Diskussionspapier der NRW.Energy4Climate deckt sich mit dieser in Bezug auf Priorisierung des Biomasseeinsatzes und den Ansatz der Kaskaden- und Mehrfachnutzung.

NRW.Energy4Climate bilanziert, dass die Diskussion schneller und gezielter vorankommen müsse. Dafür brauche es einen neuen politischen Rahmen.

Konkret empfiehlt die Landesgesellschaft:

Gezielte Förderungen für den Biomasse-Einsatz in „zukunftsfähigen Einsatzfeldern“. Damit sind vor allem Anwendungen gemeint, bei denen es keine klimaneutralen Alternativen zur Biomasse gibt (wie zum Beispiel Solarstrom).

Hochwertige Biomasse ineffizient zu nutzen, zum Beispiel zum Heizen, lehnen die Autor:innen ab. Auf solche Anwendungen zielende „Fehlanreize“ und Investitionen sollten vermieden werden.

Wertschöpfungsketten für die Mehrfachnutzung von Biomasse sollen gestärkt werden. Dabei sollten biogene Abfall- und Reststoffe, wo verfahrenstechnisch möglichst Vorrang vor frischer Anbau-Biomasse haben.

Das Papier benennt auch Aufgaben, zu denen noch Forschung und Technologieentwicklung nötig sind.

12.01.2023 | Quelle: NRW.Energy4Climate | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH