Sonneneinstrahlung in Deutschland im Dezember 2022

Nach einem insgesamt sonnigen Jahr lag die Sonneneinstrahlung im Dezember genau im Mittelwert.

Im Dezember 2022 lag die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Deutschland bei 17 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Der im Kontrast zum sonnigen Jahr 2022 trübe erscheinende Dezember lag damit in Wirklichkeit genau im Dreißigjahresmittel. Tatsächlich trüber als im langfristigen Mittel war es allerdings im meist sonnenverwöhnten Alpenvorland. Selbst die sonnigsten Flecken schafften es dort nur auf 33 Kilowattstunden pro Quadratmeter (Dreißigjahresmittel: 38 Kilowattstunden). In Norddeutschland lag die Sonneneinstrahlung weitgehend zwischen 11 und 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter.

Der Vergleich mit dem Dreißigjahresmittel ist zur Bewertung eines Solarjahres allerdings nur noch begrenzt aussagefähig, denn die globale Sonneneinstrahlung in Deutschland ist merklich gestiegen. Im (unvollständigen) Dekadenmittel von 1983 bis 1990 lag sie noch bei 1014 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Zwischen 2011 und 2020 trafen über die Sonneneinstrahlung hingegen im Schnitt 1114 Kilowattstunden pro Quadratmeter in Deutschland auf die Erde. Das mit knapp 1100 Kilowattstunden pro Quadratmeter für heutige Verhältnisse schwache Solarjahr 2021 wäre also in den 1980ern noch weit überdurchschnittlich gewesen.

12.01.2023 | Quelle: DWD | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH