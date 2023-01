Solarer Wasserstoff: Conenergy investiert in Berliner Start-up The Yellow SiC Group

Foto: Conenergy Conenergy Vorstand Niels Ellwanger: „Das von The Yellow Sic Group entwickelte Verfahren kann ein wichtiger Beitrag zur Energiewende und zur Eindämmung der Klimakrise sein.“

Durch Photokatalyse kann man Wasser in einem einstufigen Prozess mit Sonnenlicht in Wasserstoff und Sauerstoff spalten. Conenergy beteiligt sich am Start-Up The Yellow SiC Group, das eine solche Photokatalyse entwickelt hat.

Die im vergangenen Jahr gegründete Yellow SiC Group hat sich zum Ziel gesetzt, die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff zu kommerzialisieren. Dafür hat das Start-up hat eine Technologie entwickelt, die Wasser in einem einstufigen Prozess nur mit Sonnenlicht in Wasserstoff und Sauerstoff spalten kann. Bei dieser direkten Wasserstofferzeugung durch Photokatalyse kommt ultrahochreines Siliziumkarbid (SiC) zum Einsatz, das als Katalysator dient. Somit plant das Unternehmen, Anfang 2025 seine erste Pilotanlage zur Wasserstofferzeugung im niedersächsischen Osnabrück zu eröffnen. „Wir wollten schon immer, dass unsere Technologie erneuerbaren Wasserstoff zu einem wettbewerbsfähigen Preis in Ländern produziert, die nicht so sonnig sind“, so Mitbegründer und CEO Christopher Hoefener. Darüber hinaus soll jede 150 Hektar große HydroSiC-Anlage 56.000 Tonnen CO 2 pro Jahr einsparen. „Mit dem von The Yellow Sic Group entwickelten Verfahren, soll 100 Prozent grüner Wasserstoff in großen Mengen sehr günstig produziert werden. Das kann ein wichtiger Beitrag zur Energiewende und zur Eindämmung der Klimakrise sein. Produkt, Geschäftsidee und Management des Unternehmens haben uns sehr überzeugt“, sagt Conenergy Vorstand Niels Ellwanger zur Entscheidung, sich an dem Berliner Unternehmen zu beteiligen. Nach Angaben von YellowSiC kann die Wasserstofferzeugung durch Photokatalyse in sehr sonnigen Ländern wie Dubai zu 2 Cent pro Kilowattstunde (kWh) erfolgen. In weniger sonnigen Ländern wie Deutschland muss man mit 6 Cent pro kWh rechnen. 16.1.2023 | Quelle: Conenergy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH