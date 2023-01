Durch die strategische Partnerschaft von Solar-Log und Viessmann können alle marktüblichen Photovoltaik-Wechselrichter in die Systemumgebung Viessmann One Base integriert werden.

Die Solar-Log GmbH, Hersteller für Energie-Management-Systeme, und die Viessmann Climate Solutions SE, ein Anbieter für nachhaltige Klima- und Energielösungen, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich des Monitorings von Photovoltaik-Anlagen bekannt gegeben. Damit können jetzt auch Betreiber:innen von Photovoltaik-Anlagen mit Wechselrichtern, die nicht aus dem Portfolio von Viessmann stammen, ihre Solarstromerzeugung in die Systemumgebung Viessmann One Base integrieren. Sie können dann vom vollständigen Überblick über ihre Stromerzeugung profitieren. Zudem soll ein höherer Solarertrag durch Vermeidung von Einspeiselimitierungen möglich sein. Auch soll die Erhöhung der Eigenstromnutzung durch das optimale Zusammenwirken von Wärmepumpe, Lüftungssystem und Wallbox erreichbar sein.

Solar-Log im baden-württembergischen Geislingen-Binsdorf ist einer der Pioniere für das Monitoring von Photovoltaikanlagen, Smart Energy und Einspeisemanagement. Daebi kommen die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens weltweit in über 140 Ländern zum Einsatz. Für Viessmann bietet die Partnerschaft eine Möglichkeit, nahezu alle marktüblichen Wechselrichter in die eigene Systemwelt Viessmann One Base zu integrieren. Somit könne man einen wichtigen Beitrag zur effizienten Einbeziehung selbst erzeugten Stroms in die Hausenergieversorgung leisten, so das Unternehmen.

„Wir freuen uns sehr, mit Solar-Log einen äußerst kompetenten Partner für den immer wichtiger werdenden Bereich des intelligenten Energiemanagements von Photovoltaikanlagen gefunden zu haben”, sagt Markus Klausner, Chief Technology Officer der Viessmann Climate Solutions SE.

19.1.2022 | Quelle: Solar-Log GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH