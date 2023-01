SeaSapphire, ein Joint Venture der Projektentwickler Simply Blue Group und Eolus, soll schwimmende Offshore-Windparks in der Ostsee im kommerziellen Maßstab entwickeln.

Die irische Projektentwicklungsgesellschaft Simply Blue Group geht ein Joint Venture mit Eolus ein. Das gemeinsame Projekt SeaSapphire, an dem beide Partner jeweils 50 Prozent der Anteile besitzen, beginnt mit der Entwicklung von vier schwimmenden Offshore-Windparks in der Ostsee im kommerziellen Maßstab.

Simply Blue Group ist ein führender Frühphasenentwickler von nachhaltigen und transformativen Meeresprojekten. Die Projekte der Simply Blue Group umfassen schwimmende Windenergie, Wellenenergie, E-Fuels und CCS sowie nachhaltige Aquakultur. Als einer der ersten Projektentwickler für Floating Wind Offshore, realisierte die Gruppe zunächst Projekte in Irland. Nun expandiert das Unternehmen auch in den Europäischen Markt. Gemeinsam mit Eolus, seit nunmehr 30 Jahren einer der führenden Entwickler erneuerbarer Energien in den nordischen Ländern, soll nun die Umsetzung von schwimmenden Offshore-Windkraftanlagen in Schweden und Finnland erfolgen.

Schwimmende Offshore-Windparks erschließen neue Meeresflächen

Mit dem Joint Venture SeaSapphire wollen die Partner mindestens vier schwimmende Offshore-Windparks, davon zwei in Schweden und zwei in Finnland, mit einer jeweils geplanten Kapazität von rund 1 GW entwickeln. Floating Offshore Windparks sind eine neue, sehr spannende Assetklasse. Denn sie eröffnet viele Meeresflächen für die Energiewende, die aufgrund der Wassertiefen bisher nicht für die Offshore Windenergie zugänglich sind.

Das Fieldfisher Energy Team um Partner Daniel Marhewka und Senior Associate Tanja Rüth hat die Simply Blue Group rechtlich begleitet. Dabei ging es um sämtliche Rechtsfragen im Hinblick auf Verhandlung, Erstellung und Umsetzung des Joint Ventures, der Herstellung der Struktur und den damit im Zusammenhang stehenden Vereinbarungen. Für Rechtsfragen das finnische Recht betreffend arbeitete das Team eng mit einem Team der Kanzlei HPP zusammen. Zudem war die Kanzlei MAQS für das schwedische Recht bmit im Boot. Der Kontakt zum Mandanten erfolgte über den irischen Fieldfisher Partner Feilim O’Caoimh, der die Simply Blue Group bereits langjährig berät. Hilfreich für die Erfüllung des sehr ambitionierten Zeitrahmens des Projekts war eine vorangegangene Zusammenarbeit von Daniel Marhewka mit Eolus im Rahmen des Erwerbs von Windparks in Schweden.

Auch in Portugal und Südkorea gibt es Aktivitäten zur Floating-Offshore-Windenergie.

30.1.2022 | Quelle: Fieldfisher | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH