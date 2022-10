Vor der Küste Portugal will Baywa re den weltweit ersten förderfreien schwimmenden Offshore-Windpark errichten. Geplant sind 30 Windenergieanlagen mit insgesamt 600 MW Leistung.

Baywa re hat sich offiziell um die Rechte für eine exklusive Nutzung des Meeresbodens beworben, damit ein schwimmender Offshore-Windpark mit 30 Windenergieanlagen und insgesamt bis zu 600 MW Leistung in einer speziell ausgewiesenen Zone vor der Küste von Viana do Castelo entwickelt werden kann. Damit tritt das Genehmigungsverfahren für den ersten kommerziellen schwimmenden Offshore-Windpark in Portugal in eine wichtige Phase ein. Es handelt sich laut Unternehmen um das weltweit erste förderfreie schwimmende Offshore-Windprojekt. Vorausgegangen sind Gespräche und Konsultationen mit der portugiesischen Regierung und allen lokalen Interessengruppen.

Das Projekt ist nach Einschätzung von Baywa re mit den in Portugal kürzlich angekündigten, geplanten Offshore-Windenergieausschreibungen kompatibel und soll als Blaupause für Ausschreibungsprojekte dienen. Das Unternehmen will in Portugal den Aufbau einer globalen Lieferkette für schwimmende Offshore-Windenergieanlagen unterstützen. Dabei will es die bestehende lokale Infrastruktur nutzen, auf die die Ausschreibungsprojekte dann auch zurückgreifen können. Darüber hinaus will man das Projekt im Rahmen eines Stromabnahmevertrags (PPA) ohne öffentliche Förderung realisieren.

Schwimmender Offshore-Windpark in Einklang mit Offshore-Zielen Portugals

„Unser Projekt steht im Einklang mit den ehrgeizigen Offshore-Zielen Portugals. Das Gebiet ist Teil des maritimen Raumordnungsplans der portugiesischen Regierung, und hat daher bereits eine ausgewiesene Zone. Wir bei Baywa re freuen uns, mit diesem Projekt nicht nur die Energiewende voranzutreiben, sondern auch sozioökonomische Vorteile wie neue Arbeitsplätze und lokale Infrastrukturen für die Gemeinde Viana do Castelo zu schaffen“, sagt Lorenzo Palombi, Global Director Wind Projects bei Baywa re

Baywa re ist auch bei vergleichbaren Projekten aktiv. Beispielsweise hat das Unternehmen die Rechte zur Entwicklung des 960 MW Offshore-Projekts Buchan vor der Nordostküste von Schottland erhalten. Zudem hat man sich für zwei schwimmende Windenergieprojekte in Frankreich präqualifiziert Inklusive eines 250 MW Projekts in der Südbretagne, sowie für zwei Projekte im Mittelmeer mit einer Gesamtkapazität von 500 MW.

Im Sommer hatte RWE in Spanien eine Pilotanlage für einen schwimmenden Offshore-Windpark getestet.

17.10.2022 | Quelle: Baywa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH