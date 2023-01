Solarwatt plant in Bochum die Eröffnung eines weiteren Installationsstandorts in Deutschland. Diese ist für das zweite Quartal 2023 vorgesehen.

Das Dresdner Solarunternehmen Solarwatt baut in Bochum einen eigenen Handwerksbetrieb auf, der pro Jahr bis zu 1.000 neue Photovoltaik-Anlagen installieren und in Betrieb nehmen soll. In den vergangenen Jahren hat Solarwatt bereits drei eigene Handwerksbetriebe in Dresden, Kassel und Lübeck aufgebaut; auch in diesem Jahr sollen in Deutschland weitere Montageteams hinzukommen. Solarwatt wird in Bochum rund 100 neue Stellen schaffen und stellt dafür schon jetzt Elektriker, Dachdecker, Solarteure sowie Logistiker und Handwerker aus dem Heizungs- und Sanitärbereich ein. Auch Quereinsteiger werden angeworben und anschließend in der firmeneigenen „Solarwatt Academy“ zu Fachkräften ausgebildet, was dem Fachkräftemangel in der Solarbranche entgegenwirkt.

„Dass sich Unternehmen wie Solarwatt bei uns niederlassen, beweist die Attraktivität des Standortes“, sagt Ralf Meyer. Der Geschäftsführer der Bochum Wirtschaftsentwicklung. ist überzeugt: „Nachhaltig Strom zu erzeugen, ist für die Energiegewinnung der Zukunft entscheidend. Spitzentechnik und qualifiziertes Personal, das genau dieses Know-how an den Mann bringt, in Bochum, im Zentrum des einwohnerstarken Ruhrgebiets zusammenzubringen, ist ein Erfolg.“

Mit zusätzlichen Kapazitäten die Sektorenkopplung vorantreiben

Solarwatt will mit dem Aufbau zusätzlicher Kapazitäten auch die Solarwatt-Fachpartner vor Ort unterstützen, wie CFO Sven Böhm erklärt: „Immer mehr Privatpersonen planen den Bau einer eigenen Photovoltaik-Anlage. Doch es fehlt an Handwerkern, die diese Anlagen zeitnah installieren können. Auch unsere Premium Partner können aktuell die vielen Kundenanfragen gar nicht mehr bedienen. Wir geben ihnen daher die Möglichkeit, auf unser Fachpersonal zurückzugreifen, um zusätzliche Projekte umzusetzen. So kommen die Menschen in Deutschland noch schneller an ihre eigene Solaranlage.“

Das Dresdner Unternehmen hat mittlerweile rund 120 Premium Partner in Deutschland an sich gebunden. Diese haben vorrangig Photovoltaik-Systeme von Solarwatt im Portfolio. Gemeinsam mit den eigenen Fachpartnern treibt Solarwatt die Sektorenkopplung voran. „Wir bilden unsere Handwerktrupps und unsere Fachpartner gezielt so aus, dass sie eine Solaranlage mit passender Ladelösung für das Elektroauto und Wärmepumpe aus einer Hand installieren können. Mittlerweile bietet rund ein Drittel unserer Premium Partner die Installation einer Wärmepumpe mit an. Das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, sagt Böhm.

Solarwatt-Standort in Bochum auf 1.900 Quadratmetern

Der neue Solarwatt-Standort befindet sich in Bochum-Wattenscheid und besteht aus Büro- und Lagerflächen mit insgesamt 1.900 Quadratmetern. Vermittelt wurde die Anmietung durch den Essener Gewerbemakler Brockhoff.

Solarwatt verfügt europaweit über ein Netzwerk aus 8.500 Handwerkern. Das ist Firmenangaben zufolge eine der größten Montagekapazität in der europäischen Solarbranche. Der sächsische Mittelständler hat im Jahr 2022 in Europa 66.000 Photovoltaik-Anlagen verkauft, davon rund zwei Drittel in Deutschland. In diesem Jahr soll der Absatz auf insgesamt 100.000 Anlagen steigen.

30.1.2022 | Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH