Solarwatt integriert Wärmepumpe in sein Photovoltaik-System

Nach Elektroautos sollen sich nun auch Wärmepumpen mit dem Solarwatt-PV-System koppeln lassen.

Der Photovoltaik-Anbieter Solarwatt hat eine Kooperation mit dem Heizungshersteller Stiebel Eltron geschlossen, um dessen Wärmepumpen in seine Systeme einzubinden. Für Elektromobilität bestehen bei Solarwatt bereits mehrere Partnerschaften, darunter mit der BMW Group.

Wärmepumpe und Photovoltaik zentral über App steuern

Das Energiemanagement-System Solarwatt Manager flex soll das Gesamtsystem intelligent steuern. „Unser Manager sorgt für die Koordination und priorisiert die angeschlossenen Verbraucher wie Wärmepumpe und Elektroauto“, sagt Eric Prager, Product Manager Heat von Solarwatt. Für die Kund:innen ist die zentrale App die Schnittstelle für das gesamte System. „Einmal konfiguriert läuft das dann von selbst, sagt Prager. Anpassungen seien aber jederzeit möglich.

Die Komplettlösung aus einer Hand soll es für Kundinnen und Kunden einfacher machen, aufeinander abgestimmte Produkte zu beziehen. Solarwatt hat dafür den Fokus bei der Auswahl der Wärmepumpen auf Modelle gelegt, die auch für den Gebäudebestand geeignet sind. Der Einbau soll über das bundesweite Netz von Solarwatt-Installationspartnern laufen.

„Für uns steht ganz klar im Mittelpunkt, dass wir ein kompliziertes Thema so einfach wie möglich für unsere Kunden und Installationspartner umsetzen“, sagt Prager.

Wärmepumpen-Grundkurs und Software von Stiebel Eltron sollen bei der Installation helfen

Ohne Weiterbildung geht der Schritt zur häuslichen Sektorenkopplung dennoch nicht vonstatten. Die Premium-Partner von Solarwatt besuchen dafür bei Stiebel Eltron die Weiterbildung „Wärmepumpen-Führerschein“. Der Heizungshersteller verzeichnete bereits in den letzten Monaten einen starken Anstieg des Interesses an Fortbildungen für moderne Heizsysteme. Für den „Wärmepumpen-Führerschein“ rechnet Stiebel Eltron in diesem Jahr mit 5.000 Teilnehmenden.

Außerdem soll ein Planungstool von Stiebel Eltron helfen, das eigens auf die Systeme von Solarwatt angepasst wurde. Das System erstellt laut Solarwatt in kurzer Zeit automatisch alle wichtigen Unterlagen für die Installation.

Kombination von Photovoltaik, Wärmepumpe und E-Autos ermöglicht ein Stück Autonomie

Für Solarwatt-Geschäftsführer Detlef Neuhaus ist die Sektorenkopplung eine Grundvoraussetzung dafür, dass Deutschland seine Klimaziele erreicht und die Menschen hierzulande endlich unabhängiger von Öl und Gas werden. Die Vernetzung von Photovoltaik, Elektromobilität und Wärmepumpe erlaube zumindest eine anteilige Selbstversorgung. „Darüber hinaus ist es auch wirtschaftlich attraktiv. Ein solches System amortisiert sich schon nach wenigen Jahren, weil wirklich der Großteil der günstigen Solarenergie im Haushalt verwendet wird“, sagt Neuhaus.

04.05.2022 | Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH