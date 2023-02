An sonnigen Tagen gehen bis zu 60 Prozent des von einer Steckersolaranlage erzeugten Stroms verloren. Der Minitower speichert diesen Strom und macht ihn abends und nachts nutzbar.

Das Schweizer Unternehmen Soleis AG hat einen PV-Speicher Minitower für Balkon-Photovoltaik auf den Markt gebracht. Zum Laden der Akkus können zwei Photovoltaik-Module am Minitower angeschlossen werden. Über einen weiteren Anschluss kann ein drittes und viertes PV-Modul angeschlossen werden. Diese zusätzlichen Solarmodule laden nicht die Akkus. Sie speisen unter Umgehung der Akkus direkt in das Wohnungsnetz ein. So soll auch bei geringer Einstrahlung sichergestellt sein, dass man sowohl die Batterien im Stromspeicher als auch die Grundlast in der Wohnung mit Solarstrom versorgt. Wie viel Energie der Minitower abgibt kann über einen Drehregler stufenlos im Bereich von 30 bis 270 Watt eingestellt werden.

Im PV-Speicher für Balkon-Photovoltaik wird Gleichstrom zu Wechselstrom umgewandelt, sodass man den Solarstrom im Wohnungsnetz einsetzen kann. Die Verbindung zwischen Minitower und Hausstromnetz erfolgt nach den spezifischen Vorschriften der Länder ­– entweder direkt an die Steckdose oder Wieland-Stecker.

An sonnigen Tagen kann es passieren, dass man bis zu 60 Prozent des von der Steckersolaranlage erzeugten Stroms ungenutzt in das öffentliche Netz einspeist. Mit dem Minitower können Mini-PV-Betreiber bis zu 100 % des selbst erzeugten Stroms selbst nutzen. Der Installationsaufwand ist gering und die Kosten laut Hersteller überschaubar. Der Minitower ist in zwei Größen mit einer oder zwei Kilowattstunden Speicherkapazität zu haben.

31.1.2023