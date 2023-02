Der neue Peleo Optima BlueTech von Paradigma reduziert die Feinstaubemissionen auf ein Minimum. Dabei soll der neue Kessel eine hohe Effizienz mit modulierender Leistungsbereitstellung erzielen.

In der Energieerzeugung entsteht Feinstaub vor allem bei der Verbrennung flüssiger und fester Energieträger wie Öl und Holz. Um gesundheitliche Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, schreibt die Bundesimmissionsschutzverordnung (BImmSchV) strenge Grenzwerte vor. Für Pelletskessel liegt der Wert seit 2015 bei 20 Milligramm pro Kubikmeter Abgas. Der neue Paradigma Pelletskessel Peleo Optima BlueTech liegt mit 1,7 Milligramm Staub beim Betrieb in Teillast und 0,5 Milligramm Staub beim Nennlastbetrieb deutlich darunter. Beim Verheizen von drei Tonnen Pellets entsteht so nach Angaben des Herstellers rund ein Zehntel des Feinstaubs, den ein PKW auf 15.000 Kilometern durch den Reifenabrieb verursacht. Und für diese Werte ist laut Hersteller kein Hochvolt-Partikelfilter notwendig, wie er bei anderen Kesselsystemen eingesetzt wird.

Innovative Luftführung und spezielles Flammrohrdesign

Die minimalen Emissionswerte sind Folge der ZeroFlame-Technologie, die im Peleo Optima BlueTech von Paradigma zum Einsatz kommt. Sie umfasst ein spezielles Flammrohrdesign und eine unterteilte Rückführung der Verfeuerungsabluft. Der Pelletskessel führt die Abluft zum einen der Primärluft zu und injiziert sie zum anderen in eine Hochtemperatur-Ausbrandzone. Die speziell entwickelte Luftstromführung ermöglicht quasi ein Feuer ohne Flamme, das die Feinstaub-Partikelemissionen minimiert und nahezu ausschließlich Wärme und saubere Abluft zum Ergebnis hat.

Die niedrigen Emissionswerte hat man laut Hersteller in einem neunstündigen Lastzyklustest nachgewiesen. Der Test beinhaltete demnach auch Start-, Stopp- und modulierende Phasen, sodass er den Heizungsbetrieb über ein ganzes Jahr hinweg simulierte. Selbst bei einer dynamischen Leistungsabnahme blieb der durchschnittliche Emissionswert deutlich unter der zulässigen Messunsicherheit bei Praxismessungen.

Peleo Optima BlueTech bietet hohen Komfort

Der Peleo Optima BlueTech ist kompakt und erzielt die Effizienzklasse A++. Die Leistung kann er dabei modulieren und selbstständig zwischen 30 und 100 Prozent anpassen. Eine automatische Ascheaustragung in die externe, mit einer Verdichtung ausgestatteten Aschebox soll für Bedienkomfort und Sauberkeit sorgen. Auch der Wärmetauscher wird vollautomatisch mit Wasser gereinigt. Die Bedienung des Kessels erfolgt über einen übersichtlichen Touchscreen. Der Peleo Optima BlueTech ist mit allen Paradigma Entnahmesystemen und Lagerlösungen kompatibel. Durch die Kombination mit einer Aqua-Plasma- oder Star-Solarthermie-Anlage können Eigenheimbesitzer ihre Wärmeversorgung komplett regenerativ aufstellen.

1.2.2023 | Quelle: Ritter Energie- und Umwelttechnik | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH