Der SaaS-Anbieter Coneva und der Energieversorger Voltego GmbH bieten zusammen einen spotmarktbasierten Stromtarif für Gewerbe- und Industriekunden an, der das Flexibilitätspotenzial von Batteriespeichern und Ladesäulen nutzt. So will man die Beschaffungskosten für Energie signifikant senken. Dass Kunden vom variablen Spotmarkttarif profitieren, zeigt sich laut den Partnern bereits am Beispiel des Ladeparks Hilden, einem der größten E-Ladeparks in Europa. Als Stromlieferant versorgt Voltego den Ladepark mit Strom. Coneva bringt ihre Energiemanagementlösung ein, welche die Energiesysteme vor Ort vernetzt und steuert. Durch den optimierten Einsatz eines 2-MW-Batteriespeichers vermeidet man Leistungsspitzen. Zudem erhöht sich der PV-Eigenverbrauch und die Strombezugskosten reduzieren sich. Dabei fungiert der Batteriespeicher als Puffer zwischen dem lokalen Stromverbrauch und dem Energiemarkt. Ein Algorithmus sorgt dafür, dass die Batterie in den Zeiten lädt, in denen Strom aus erneuerbaren Energien im Überfluss und somit günstig bereitsteht.

Gemeinsamer Spotmarkttarif als attraktive Lösung für Gewerbe

Die Optimierung der Strombezugskosten geschieht in zwei Schritten. Zuerst werden die relevanten Anlagen an die Technologieplattform Coneva core durch geeignete Mess- und Steuerungstechnik angebunden. Danach wird das Flexibilitätspotenzial unter den gegebenen Restriktionen – etwa des prognostizierten Stromverbrauchs, der benötigten Grundlast oder der Verfügbarkeit von steuerbaren Verbrauchseinheiten und eigenen Stromerzeugern berechnet. Anschließend erstellt Coneva einen fortwährend algorithmisch aktualisierten Fahrplan für den preisoptimierten Stromverbrauch. Voltego liest diesen Verbrauchsplan über eine automatisierte Schnittstelle ein und beschafft die benötigten Strommengen am Energiemarkt. Am Ende setzt man die optimierten Verbrauchsfahrpläne vollautomatisiert vor Ort um.

Während sich Voltego als Energieversorger um sämtliche für die Optimierung notwendigen energiewirtschaftliche Prozesse kümmert und den Stromliefervertrag mit dem Kunden abschließt, bringt Coneva die eigene Expertise im Bereich der Standortvernetzung und des ganzheitlichen Energiemanagements ein.

Als größte Profiteure dieses Time-of-Use Tarifes haben die Partner Ladeparkbetreiber mit stationären Batteriespeichern sowie gewerbliche und industrielle Kunden mit Ladeinfrastruktur ausgemacht. Für interessierte Kunden führt man zu Beginn einen Einsparpotenzialcheck durch Mit diesem berücksichtigt man die Standortrestriktionen und das vorhandene und geplante Flexibilitätspotenzial. Wenn sich ein Kunde für den Spotmarkttarif entscheidet, leitet Voltego die üblichen Prozesse für den Anbieterwechsel ein und meldet den Kunden um. Parallel dazu installiert Coneva die notwendige Kommunikationstechnik vor Ort und setzt die Optimierung auf.

