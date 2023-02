Die Naturenergy, ein Tochterunternehmen des Öko-Energieversorgers Naturstrom AG, hat den bislang größten Photovoltaik-Solarpark der Unternehmensgruppe in Betrieb genommen. Unmittelbar östlich des Braunkohletagebaus Nochten produziert die Freiflächen-PV-Anlage mit einer Leistung von 18 Megawatt ab sofort über 18 Millionen Kilowattstunden sauberen Strom pro Jahr.

Der Solarpark Nochten befindet sich in der sächsischen Gemeinde Boxberg, nur gut einen Kilometer vom Braunkohle-Tagebauabbaugebiet Nochten in der nördlichen Oberlausitz entfernt. Für den Park kamen mehr als 40.000 PV-Module zum Einsatz. Etwa zwei Drittel des Solarkraftwerks haben einen Zuschlag aus den EEG-Ausschreibungen erhalten, ein Drittel hat man außerhalb des EEGs als PPA-Anlage errichtet.

Solarpark Nochten: Netzdienliche Stromerzeugung

Statt auf maximalen Ertrag mit einer Süd-Ausrichtung zu setzen, ist der Großteil der Modultische um 34 Grad nach Osten gedreht, um so netzdienlich Mittagsspitzen zu reduzieren und in den Morgenstunden wertigeren Solarstrom zu produzieren. „Mit steigendem Anteil erneuerbarer Energien im Netz wird es immer wichtiger, Ökostrom bedarfsgerechter zu erzeugen“, sagt Thomas E. Banning, Geschäftsführer der Naturenergy, zur ungewöhnlichen Solarmodul-Ausrichtung. „Zudem ist der Solarstrom für einen Ökostromversorger mehr wert, wenn er in den Tagesrandzeiten produziert wird. Da Nochten recht weit im Osten von Deutschland liegt und dort die Sonne relativ früh aufgeht, war in diesem Fall die Ausrichtung nach Süd-Südost sinnvoll.“ Auch bei den Solarparks in Henschleben und Breddin setzt die Naturenergy bereits auf eine Verschiebung der Solarstromerzeugung. In Henschleben mithilfe eines Speichers, in Breddin durch eine Ost-West-Ausrichtung der Photovoltaik-Module.

Der Photovoltaik-Bauer MKG Göbel Solutions GmbH hat den der Solarpark Nochten errichtet. Dieser hat alle 2022 realisierten Freiflächenanlagen der Naturstrom-Gruppe als Generalunternehmen verantwortet. Investor ist die Naturenergy KGaA, die als Unternehmenstochter der Naturstrom AG auf grüne Energieerzeugung spezialisiert ist. Der Solarpark Nochten erweitert das wachsende Erzeugungsportfolio des Unternehmens, das im letzten Jahr mit fünf Photovoltaik-Anlagen von insgesamt über 56 Megawatt einen deutlichen Entwicklungsschritt getan hat. Im neuen Jahr werden weitere Anlagen folgen, für die die Naturenergy wieder verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten anbieten wird. Denn wie ihre Muttergesellschaft setzt auch die Naturenergy KGaA auf eine breite Beteiligung engagierter Bürger:innen.

