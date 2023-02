Fronius: 3.000 Wechselrichter täglich als Ziel für 2023

Der Wechselrichter-Hersteller Fronius hat rund 3.000 neu installierte Wechselrichter pro Tag bis Ende des Jahres 2023 als Zielmarke gesetzt.

Zum Jahresende will Fronius Solar Energy dann 3,9 Millionen Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von 35 GW verkauft haben. Laut der Fronius-Kalkulation wandeln diese jährlich fast 47 TWh erneuerbaren Strom. Die ersten Geräte namens Fronius Sunrise kamen 1995 auf den Markt und waren für kleine Photovoltaik-Anlagen mit etwa 600 bis 1.400 kW Spitzenleistung konzipiert. Das ist knapp oberhalb dessen, was man heute mit einer Mini PV Anlage über die Steckdose einspeisen kann.

Heute sind andere Modelle gefragt. Ab Februar 2023 soll laut Fronius eine neue 30-Ampere-Variante des Fronius Tauro verfügbar sein, die „Fronius Tauro Direct Version“. Sie ist für die immer häufiger genutzten Hochstrom-Module gedacht. Durch spezielle Wafer liefern diese höhere Stromstärken. Das soll die Systemkosten senken.

Zudem bietet Fronius eine Lebenszyklusanalyse (LCA) für den Fronius Gen24Plus und den Fronius Tauro an. „Evidenzbasierte Nachhaltigkeit ist uns ebenso wichtig wie die Integration der Ergebnisse in die Produktentwicklung, um unsere Nachhaltigkeitsleistung laufend zu verbessern“, sagt Katrin Helmberger, Head of Corporate Sustainability bei der Fronius International GmbH. Fronius aktualisiert diese regelmäßig. Die CO2-Amortisationszeit des Gesamtsystems habe bei der ersten Analyse bei 1,2 bis 5,5 Jahren gelegen, heute seien es noch 0,7 bis 3,3 Jahre. Bis 2025 will Fronius komplett klimaneutral arbeiten. Von 2014 bis 2021 habe Fronius seine Treibhausgas-Intensität halbiert und arbeite mit 100 Prozent Ökostrom.

In den nächsten Jahren setzt Martin Hackl, Global Director Marketing & Sales Business Unit Solar Energy, Fronius International GmbH, auf Digitalisierung und Sektorenkopplung. So will Fronius die Photovoltaik enger mit Wärme, Kälte und Mobilität verzahnen. Um sich in der E-Mobilität stärker aufzustellen, ist Fronius seit gut einem Jahr am Ladeinfrastrukturunternehmen Go-e beteiligt.

10.02.2023 | Quelle: Fronius | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH