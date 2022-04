Fronius beteiligt sich am Ladeinfrastrukturunternehmen Go-e

E-Mobilitätsprodukte, wie der Fronius Wattpilot, werden bereits bei Go-e in Österreich gefertigt. Nun wollen die Unternehmen ihre Partnerschaft verstärken.

Fronius beteiligt sich an dem Ladeinfrastrukturspezialisten Go-e. Beide Unternehmen wollen dadurch eine strategische Partnerschaft schaffen. Durch die Beteiligung bekommt das schnell wachsende Unternehmen Go-e einen erfahrenen Partner an die Seite. Dadurch will Fronius zu einem wichtigen Player in der Elektromobilität werden. Ziel ist eine Intensivierung der Zusammenarbeit, um das aktuelle und erwartete Marktwachstum im Bereich Wallboxen für die Elektromobilität, bestmöglich abbilden zu können.

Die beiden österreichischen Unternehmen sind international ausgerichtet und wollen vor allem in den Bereichen Einkauf, Fertigung und Qualitätsmanagement sowie in Forschung und Entwicklung die Kooperation verstärken.

Die aus der Partnerschaft resultierenden Produkte für den Bereich der E-Mobilität sollen nach den Vorstellungen von Fronius hohe Qualitätsstandards erfüllen. Mit den neuen innovativen Lösungen made in Austria, die einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit legen, will man die E-Mobilität nicht nur grüner sondern auch funktionaler machen. Damit wollen die Partner sicherstellten, dass zukünftig möglichst viel Sonnenenergie für die Mobilität genutzt wird. Ganz im Sinne der Vision von 24 Stunden Sonne, die Fronius bereits erfolgreich in die Tat umsetzt.

Die Firma und Marke Go-e bleibt mit eigenen Produktlinien, Vertrieb und Service selbstständig und unabhängig. Die Fronius E-Mobilitätsprodukte, wie der Fronius Wattpilot, fertigt Go-e bereits in Österreich. Dabei ist beiden Unternehmen eine Wertschöpfung in Europa besonders wichtig.

Die österreichische Go-e GmbH ist ein international agierender Hersteller von intelligenten AC-Ladestationen für Elektroautos. Das Unternehmen ist 2015 im Rahmen eines Kickstarter-Projektes gestartet. Es stellte 2017 mit dem Go-e Charger eine auch mobil verwendbare, smarte Wallbox zum Laden von Elektroautos vor. Das mittelständische Unternehmen widmet sich seitdem der Entwicklung innovativer Lösungen für die E-Mobilität, im Zusammenspiel mit der Inspiration zu nachhaltigem Denken und Handeln.

1.4.2022 | Quelle: Fronius | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH