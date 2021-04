Fronius präsentiert Ladelösung für E-Auto mit PV

Eine neue Lademöglichkeit für die EE-Mobilität bietet die österreichische Fronius an. Dabei geht es um eine Wallbox, die automatisch zwischen einphasiger und dreiphasiger Überschussladung wechseln kann und damit eine vorhandene PV-Anlage maximal nutzt.

Der österreichische Energiespezialist Fronius präsentiert eine neue Ladelösung für das E-Auto mit und ohne Photovoltaik. Wie das Unternehmen mitteilte, sei der sogenannte Wattpilot eines der wenigen Produkte am Markt, welches automatisch zwischen einphasiger und dreiphasiger Überschussladung wechseln kann. Damit nutze er eine vorhandene PV-Anlage maximal.

„Der Fronius Wattpilot ist eine intelligente Ladelösung, er macht jeden E-Autofahrer maximal unabhängig und ermöglicht es, immer zu den geringstmöglichen Kosten zu laden.“ Das erklärt Martin Hackl, Global Director der Business Unit Solar Energy, Fronius International GmbH. „Wir wollten eine Installateurs- und Kundenfreundliche e-Mobilitäts-Lösung entwickeln. Das ist uns gelungen, der Fronius Wattpilot ist einfach installiert, einfach in Betrieb genommen und einfach bedienbar“, ergänzt Hackl er außerdem.

Auch wenn der E-Autofahrer noch keine PV-Anlage besitzt, ist es ratsam, schon jetzt auf die richtige Ladelösung zu achten, so Hackl. Denn nicht jedes Gerät könne intelligent in Kombination mit einer PV-Anlage betrieben werden. Mit dem Fronius Wattpilot sei der Kunde hingegen gerüstet. Auch wenn er erst in Zukunft sein Elektroauto mit hausgemachtem PV-Strom betanken wolle.

Verschiedene Tarifoptionen

Mit der App Solar.wattpilot lässt sich die Ladelösung einfach in Betrieb nehmen und bedienen. Sie bietet dem User zudem einen Überblick über den Status der Ladungen. Die App läuft auf IOS und Android. Sie sei das einzige nötige User-Interface für alle Funktionen.

Besonders günstig sei das Elektroauto mit einem variablen Stromtarif1 zu laden. Dieser orientiere sich an den aktuellen Preisen an den Börsen. Dieser Tarif werde mit einem minimalen Aufschlag direkt an den Kunden weitergegeben. Zu welchem maximalen Betrag dieser sein E-Auto laden möchte, definiert er selbst. Dies sei über die Solar.wattpilot App zu steuern. Neben dem variablen Stromtarif gibt es noch zwei weitere Maßnahmen, durch die möglichst günstig zu tanken sei. Dazu zählen der Lademodus Next Trip Mode und die Möglichkeit ausschließlich mit PV-Überschuss zu laden.

