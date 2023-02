Maxsolar übernimmt Photovoltaik-Projekte und Teil des Entwicklungteams von Seac

Die Maxsolar GmbH hat von der Seac Group eine Photovoltaik-Projektpipeline mit einer Gesamtleistung von 3,1 GW übernommen.

Damit hat Maxsolar das Volumen der Photovoltaik-Projekte in Entwicklung auf 6,5 GW nahezu verdoppelt. Vor Projekte in Mecklenburg-Vorpommern gingen dabei an Maxsolar über. Auch ein Teil des Entwicklungsteams wechselt das Unternehmen. Beide Firmen haben ihren Stammsitz im Südosten Bayerns – Seac in Herberstsfelden, Maxsolar in Traunstein.

Durch die Kooperation würden beide Unternehmen ihr Angebot für Photovoltaik-Freiflächenanlagen signifikant ausbauen, heißt es in der Pressemitteilung von Maxsolar.

Bereits in der Vergangenheit hätten Maxsolar und die Seac Group eng kooperiert und gemeinsam als Generalunternehmen große Photovoltaik-Projekte umgesetzt und betrieben, heißt es in der Pressemitteilung von Maxsolar. Darunter sei auch eines der ersten förderfreien Solarprojekte in Deutschland, das nun im Bestand der Seac Group betrieben werde. Die Kooperation stärke die Wettbewerbsfähigkeit der beiden Unternehmen und stelle die Weichen für weiteres Wachstum, so Maxsolar. Zum Portfolio beider Unternehmen gehören neben Photovoltaik-Anlagen auch Energiespeicher und Ladelösungen.

Abdelilah Zaafarane, CEO der Seac Group, sagt: „Durch die Zusammenarbeit mit Maxsolar in Mecklenburg-Vorpommern können wir, die Seac Group, unsere langjährigen Erfahrungen und unsere Kernkompetenzen verstärkt wieder regional nutzen.“

Die rund 170 Mitarbeitenden von Maxsolar sind hingegen an fünf Standorten in Deutschland verteilt. „. Die beeindruckende Projektpipeline der SEAC Group passt perfekt zu unserem Portfolio und unserer Philosophie. Mit einer Pipeline von über 6,5 GW und einer Entwicklung, die deutschlandweit im eigenen Haus erfolgt, können wir neue Standards im Markt setzen,“ sagt Christoph Strasser, CEO von Maxsolar.

Im Oktober vorigen Jahres begann Maxsolar mit dem Bau des bisher größten Bürgerenergie-Photovoltaik-Projektes in Deutschland. Die Anlage mit 125 MW Spitzenleistung soll im Herbst 2023 ans Netz gehen.

10.02.2023 | Quelle: Maxsolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH