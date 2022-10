Spatenstich für Deutschlands größten Bürger-Solarpark in Bundorf

Der erste Spatenstich für den größten Bürgersolarpark in Deutschland ist erfolgt. Bis Herbst 2023 soll das Projekt 125 MW Spitzenleistung ans Netz gehen.

Bauherr für den größten Bürger-Solarpark in Deutschland ist die 2013 gegründete EnergieGenossenschaft EGIS eG. In ihr sind neben Bürgerinnen und Bürgern auch Kommunen und Unternehmen organisiert, von denen viele aus der Region stammen. Insgesamt hat die Genossenschaft 1.600 Mitglieder. In das neue Solarkraftwerk soll eine Investition von mehr als 85 Millionen Euro fließen. Umgesetzt wird das Projekt von MaxSolar, die zugleich Projektentwickler, Generalunternehmer und langfristiger Mitinvestor ist.

Über die Pläne für den Bürger-Solarpark berichtete Solarserver bereits im Mai. Im Herbst 2023 soll die Photovoltaik-Freiflächenanlage ans Netz gehen. Der Solarstrom soll über ein eigenes Umspannwerk in das Netz der Bayernwerke eingespeist werden.

Mehrgleisige Vermarktung für den Strom aus Bürger-Solarpark vorgesehen

Für die Vermarktung kombinieren die Betreiber EEG-Ausschreibungen mit langfristigen Power-Purchase-Agreements (PPA). Durch einzelne Messungen der verschiedenen Vermarktungsformen bestehe die Möglichkeit, gewisse Strukturierungen in den Laufzeiten vorzunehmen, erklärt MaxSolar-Geschäftsführer Christoph Strasser. Die Betreiber halten sich offen, im Jahr 2023 an weiteren EEG-Ausschreibungen teilzunehmen. Zudem sei es technisch jederzeit möglich, Großspeicher im dreistelligen MWh-Bereich nachzurüsten. So könne man bei Bedarf Flexibilitäten für den Markt oder die Netzbetreiber anbieten. Gleichzeitig sollen in Bundorf und den umliegenden Ortsteilen zehn AC-Ladepunkte und 2 DC-Ladepunkte für Elektroautos entstehen, die von EGIS mit Strom beliefert werden soll.

Auf dem gleichen Gelände will die EGIS auch ein Fernwärmeprojekt umsetzen und betreiben. Der Bau des Fernwärmenetzes soll 2023 beginnen und 2024 fertiggestellt sein.

26.10.2022 | Quelle: MaxSolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH