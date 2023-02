Ralf Maus soll sich als COO um die Produktionsstandorte der Schletter Group, den Ausbau der Lieferkette und die globale Logistik des Unternehmens kümmern.

Der weltweit tätige Solar-Montagehersteller Schletter Group verstärkt sich auf Management-Ebene: Ab sofort wird Ralf Maus (57) als COO das Team um CEO Florian Roos unterstützen. Das Unternehmen rüstet sich damit für weiteres Wachstum. „Mit Ralf Maus als neuem COO haben wir ab sofort nicht nur einen sehr versierten und international erfahrenen Kollegen im Team, sondern stellen vor allem auch unser Management auf ein noch breiteres Fundament“, sagt Schletter-CEO Florian Roos. Das Management der Schletter Group mit Hauptsitz in Kirchdorf bei München besteht nun aus Florian Roos (CEO), Martin Lipp (CFO), Cedrik Zapfe (CTO) und Ralf Maus (COO).

Ralf Maus bringt für Job bei Schletter langjährige Erfahrung mit

Der 57-jährige Maus soll sich als COO schwerpunktmäßig um die Produktionsstandorte der Schletter Group, den weiteren Ausbau und die Diversifizierung der Lieferkette, sowie die weitere Optimierung der globalen Logistik des Unternehmens kümmern. Der studierte Maschinenbauingenieur ist seit über 20 Jahren in Führungsfunktionen in der Automotive- und Energiebranche tätig. Zu seinen letzten beruflichen Stationen gehören die Purem by Eberspaecher GmbH, die Leoni AG, die Duduco Group sowie BorgWarner und SAS Autosystemtechnik. Dabei hat sich Maus einen Namen als Spezialist für Lean Management sowie den Aufbau und die Optimierung komplexer Fertigungsprozesse und internationaler Lieferketten gemacht. Hinzu kommt Erfahrung als Unternehmensberater bei McKinsey. „Schletter hat sich in den letzten Jahren beeindruckend und vor allem strategisch sehr konsequent entwickelt“, so Maus. „Ich freue mich darauf, diesen Kurs künftig zu unterstützen.“

Die Schletter Group gehört zu den führenden Photovoltaik-Montageherstellern weltweit. 2022 wurden weltweit mehr als sechs Gigawatt PV-Leistung auf Systemen von Schletter installiert. Im September 2022 hatte das Unternehmen zwei Unternehmensanleihen über insgesamt 65 Millionen Euro platziert. Den Erlös investiert Schletter in weiteres Wachstum, die Entwicklung wichtiger Schlüsselmärkte, sowie die Optimierung von Produktion und Logistik. Unter anderem wird die Schletter Group demnächst einen neuen Produktionsstandort in der Türkei sowie einen neuen Logistik-Standort in Betrieb nehmen.

14.2.2023 | Quelle: Schletter Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH