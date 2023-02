Nordex startet Serienproduktion für 6 MW-Turbinen

Nordex hat die Serienproduktion der 6 MW-Turbinen aufgenommen. Die ersten Anlagen werden bereits ausgeliefert.

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex AG hat die Serienproduktion für Turbinen der 6 MW-Klasse in Rostock aufgenommen. Wie Nordex mitteilte, ist die Produktion in Rostock das Leitwerk der Gondelfertigungen im weltweiten Produktionsverbund der Nordex Group. Der deutsche Standort fertige annähernd 50% der Nordex-Maschinenhäuser weltweit.

„Nur sieben Monate nach der Errichtung der ersten zwei Prototypen der aktuell leistungsstärksten Großturbinen der Nordex Group rollen jetzt planmäßig die Anlagen des Typs N163/6.X der 6-MW-Klasse in Serie aus unserem deutschen Produktionswerk. Langfristig soll die Jahresproduktion allein dieser Großturbinen hier ca. 1 GW betragen”, sagte Nordex-CEO Jose Luis Blanco.

Das Montagewerk ist aktuell das einzige der Gruppe, in dem Maschinenhäuser, Triebstränge und Schaltschränke für alle Turbinenmodelle der Nordex Group von der 2- bis zur 6-MW-Klasse gefertigt und montiert werden. Nordex hat rund zwei Mio. Euro in den Umbau der Fertigung in der Hansestadt investiert. Das Unternehmen hatte vergangenes Jahr aber auch beschlossen, die Rotorblattfertigung in Rostock zu beenden.

Auftragsbestand bei 1,1 Gigawatt

Die ersten 6-MW-Turbinen der Delta4000-Serie gehen direkt in zwei Projekte in den Niederlanden, die gemeinsam 102 Megawatt umfassen. Bereits heute hat die Nordex Group Aufträge über 1,1 GW für die Lieferung und Errichtung der Anlagen des Typs N163/6.X erhalten. Die Nachfrage stammt dabei insbesondere aus den entwickelten Absatzmärkten, neben den Niederlanden aus Finnland, der Türkei, Estland und Deutschland. Hier befinden sich viele Projekte an schwächeren Windstandorten in der Planung. Für diese Gebiete hat die Nordex Group die N163/6.X mit einer flexibel konfigurierbaren Leistung im 6-MW-Bereich entwickelt.

Rostock-Werksleiter Alexander Farnkopf: „Die stark wachsende Nachfrage für die N163 wollen wir möglichst umfassend bedienen, deshalb haben wir unsere drei Hauptfertigungslinien der Produktion in den zurückliegenden Wochen speziell für diesen leistungsstarken Anlagentyp erweitert. Heute beschäftigen wir im Produktionswerk rund 770 Mitarbeiter. Rund 75 Fachkräfte möchten wir aber noch einstellen und qualifizieren und als neue Kolleginnen und Kollegen zu unseren heute rund 2.600 Mitarbeitenden in Deutschland begrüßen.”

Großaktionär baut Beteiligung aus

Der Turbinenbauer hatte vergangene Woche berichtet, im Zuge einer Sachkapitalerhöhung Schulden abbauen zu wollen. Dazu soll die Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital beitragen. Das würde dazu führen, dass der spanische Großaktionär Acciona seine Beteiligung weiter ausbauen kann. Darüber soll zeitnah eine Hauptversammlung entscheiden.

22.2.2023 | Quelle: Nordex | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH