Photovoltaik-Leistung in Berlin steigt auf 300 MW

In Berlin hat sich die installierte Leistung der Photovoltaik innerhalb von zwei Jahren fast verdoppelt. Zudem sind rund 2.000 Balkonkraftwerke in Betrieb.

In Berlin hat sich die Photovoltaik-Leistung innerhalb von zwei Jahren annähernd verdoppelt. Das berichtet der Netzbetreiber Stromnetz Berlin. Demnach stiegen die in der Bundershauptstadt installierten Kapazitäten bis Ende Januar 2023 auf 295 Megawatt Spitzenleistung (MWp). Sie verteilten sich ferner auf rund 15.200 Anlagen. Ende 2020 hatte die Leistung noch 150 MWp betragen. Der „Masterplan Solarcity“ sieht vor, bis 2035 ein Viertel des in Berlin verbrauchten Stroms durch Solaranlagen zu erzeugen.

Insbesondere in den Jahren 2021 und 2022 habe sich die Zahl der „Netzanschlussbegehren“ für Solaranlagen bei Stromnetz Berlin rasant erhöht. Waren es bis dahin über einen langen Zeitraum jährlich bis zu 1.000 Anträge für den Anschluss einer Solaranlage, so stieg diese Zahl in 2021 auf ca. 2.200. Im letzten Jahr habe Stromnetz Berlin eine wahre Antragsflut erlebt. Denn die Anzahl der beantragten PV-Anlagen habe sich auf 4.800 erhöht und damit gegenüber dem Vorjahr nochmals mehr als verdoppelt.

Dieser rasante Anstieg führte zwischenzeitlich auch zu deutlich verlängerten Wartezeiten bei der Bearbeitung der Anträge. Mit der Aufstockung der personellen Kapazitäten, mit Effizienzverbesserungen und mit zunehmender Digitalisierung im gesamten Antragsprozess habe das Unternehmen aber auf diese Situation reagiert. 2021 ging das Kundenportal zur Beantragung des Anschlusses einer Solaranlage online mit einer Erweiterung der Funktionalität im Laufe des Jahres 2022. Damit habe sich die durchschnittliche Bearbeitungszeit bis zum Januar 2023 trotz steigender Antragszahlen im Vergleich zum Januar 2022 mehr als halbieren lassen.

1.900 Stecker-PV-Anlagen in Berlin

Um dem weiteren Anstieg der Anschlussbegehren für Solaranlagen auch in den kommenden Jahren gerecht zu werden, arbeitet das Unternehmen ferner an weiteren Prozessoptimierungen. Ziel sei dabei eine weitere Absenkung der Bearbeitungszeiten.

Für die seit dem 10. Februar dieses Jahres durch das Land Berlin geförderten Balkonkraftwerke erhalten Mieterinnen und Mieter in der Regel binnen zwei Arbeitstagen eine Zustimmung bzw. Bestätigung der Anmeldung durch Stromnetz Berlin. Insgesamt sind in Berlin rund 1.900 solcher Mini-PV-Anlagen installiert – mit einer maximalen Leistung von 600 Watt.

23.2.2023 | Quelle: Stromnetz Berlin | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH