Münch und N-ergie vereinbaren Solar-PPA mit 80 MW

Der Nürnberger Regionalversorger nimmt langfristig Solarstrom aus einem neuen 80 MW Park in Oberfranken ab. Das Projekt realisiert die Münch Energie.

Die Münch Energie und der Nürnberger Versorger N-ergie haben einen langfristigen Liefervertrag über Photovoltaikstrom geschlossen. Das teilten beide Unternehmen mit. Der solare Stromabnahmevertrag (PPA) laufe über zehn Jahre und beinhalte die Lieferung von Solarstrom aus einer 80 MW starken Freiflächenanlage im oberfränkischen Issigau. Die N-Ergie übernehme dabei die Direktvermarktung von 40.000.000 Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr aus der Anlage.

Das PV-Kraftwerk entstehe im Naturpark Frankenwald im Landkreis Hof auf rund 58 Hektar. Münch Energie setze das Projekt gemeinsam mit der Sonnenwerk Issigau Reitzenstein GmbH & Co. KG um. Um die Wertschöpfung in der Region zu behalten, sei auch die Gemeinde Issigau beteiligt. Durch ein umfassendes Begrünungskonzept mit Lehrpfaden soll sich die Anlage optimal in die Landschaft einfügen und unter anderem Weideflächen für Schafe und Hühner sowie Lebensraum für Insekten und Kleintiere bieten. Durch ein exklusives Vorzeichnungsrecht können sich zudem die Bürger*innen aus der näheren Umgebung vor der Allgemeinheit am Crowdinvesting an der Anlage beteiligen. Der erste Bauabschnitt soll im April 2023 in Betrieb gehen.

Die Vermarktung erfolgt über einen Stromlieferungsvertrag, ein sogenanntes Power Purchase Agreement („Stromkaufvereinbarung“), kurz PPA. Dieser langfristige Vertrag bietet dem Stromproduzenten und dem Stromabnehmer Planungssicherheit und macht sie unabhängiger vom häufig volatilen Strommarkt. Im PPA werden alle Konditionen geregelt, wie zum Beispiel der Umfang der zu liefernden Strommenge, die ausgehandelten Preise oder die bilanzielle Abwicklung. Die erzeugten Mengen dürfen von der N-ERGIE über den Modus der „sonstigen Direktvermarktung“ als klimaneutraler Grünstrom mit Herkunftsnachweis angeboten werden. Diese Grünstromeigenschaft stammt direkt aus dem PV-Park, kommt also aus der Region und bleibt in der Region. Die N-ERGIE sichert sich damit den Zugriff auf immer stärker nachgefragte regionale und zertifizierte CO2-freie Strommengen und die Stromkund*innen profitieren vom günstigen regionalen Ökostrom.

24.2.2023 | Quelle: N-ergie | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH