Solarmodulpreise geben im Februar kaum noch nach

Im Februar sind die Preise für Solarmodule nur noch geringfügig zurückgekommen. Nach Auskunft des Handelshauses pvXchange könnte es die vorerst letzte Absenkung gewesen sein.

Die Preise für Solarmodule sind im Februar nur noch geringfügig gesunken. Das schreibt Martin Schachinger vom Solarhandelshaus pvXchange in seinem monatlichen Marktkommentar. Demnach haben sich die Preise für Mainstream- und High-Efficiency-Module im Vergleich zum Januar nur noch um jeweils einen Cent je Watt ermäßigt. Sie lagen demnach bei 0,29 bzw. 0,39 Euro je Watt.

„Nachdem die Modulpreise seit vergangenen November kontinuierlich gefallen sind, scheint es zum Februar 2023 die letzte Absenkung gewesen zu sein“, schreibt Schachinger. „Zumindest von Herstellerseite ist vorerst keine Preiserleichterung mehr zu erwarten. Als Gründe werden gestiegene Polysiliziumkosten, sowie erwartete Engpässe bei anderen Materialien genannt. Vereinzelt wir sogar schon wieder über eine Verteuerung der Solarpanele gesprochen. Auf Händlerebene ist davon aber noch nichts zu erkennen. Nachdem die Preise zunächst noch durch Abverkäufe der im vergangenen Jahr teurer eingekauften Ware dominiert wurden, gibt es allmähliche Preisanpassungen nach unten, um konkurrenzfähig zu bleiben und die Lager zu bereinigen.

Auch wenn es manchmal schwerfällt – Installateure und Einkäufer der größeren EPC sollten ihren kaufmännischen Verpflichtungen nachgehen und die bestellten Module zu den vereinbarten, manchmal aus aktueller Sicht etwas hohen Preisen termingerecht abnehmen. Die Warenabnahme bei fallenden Preisen zu verzögern und dann auch noch nachverhandeln zu wollen ist eine Unsitte, die die wenigsten Verkäufer durchgehen lassen. Wir Händler wollen uns schließlich nicht bereichern, sondern geben Preiserhöhungen wie Preisnachlässe in der Regel eins-zu-eins an unsere Kunden weiter. Wer Sicherheit wünscht und die benötigte Ware lange im Voraus einkauft, der muss auch mit zwischenzeitlichen Preisschwankungen leben können“, so der Händler abschließend.

24.2.2023 | Quelle: pvXchange | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH