Ib vogt baut größtes Photovoltaik-Batterie-Portfolio in Großbritannien

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich begann ib vogt am gestrigen Montag den Bau eines Photovoltaik- und Batterieprojekts in Großbritannien.

Das Projekt ist das erste von sieben Photovoltaik- und Batterie-Projekten in Großbritannien. In Summe handelt es sich dabei laut ib vogt um das größte Solar- und Batterie-Kooperationsportfolio des Landes. Es setzt sich aus 380 MW Photovoltaik- und 340 MW Batterieleistung zusammen. Das erste Projekt, dessen Bau gerade begonnen hat, hat eine PV-Leistung von 66 MW und eine Batterieleistung von 50 MW. Es ist zudem die erste Photovoltaik-Anlage von ib vogt in Großbritannien, die mit Trackern ausgestattet ist. Jährlich soll es einen Solarstromertrag von rund 82 GWh liefern. Mit dem Batteriespeicher soll es dafür sorgen, diesen Strom dann einzuspeisen, wenn er wirklich benötigt wird.

Der Bau des zweiten Projektes soll im April dieses Jahres starten. Es wird mit 58 MW Solarleistung und 40 MW Batterieleistung etwas kleiner ausfallen.

Großbritannien attraktiver Markt für Photovolataik- und Batterie-Projekte

Das Solar-Batterie-Portfolio in Großbritannien setzt ib vogt gemeinsam mit der DIF Capital Partners um. Ib vogt ist dabei Minderheitsgesellschafter und Realisierungspartner. Nach Fertigstellung soll ib vogt Betrieb und Wartung der Anlagen übernehmen. Die beiden Unternehmen haben die Projekte baureif erworben. In Betrieb gehen sollen sie zwischen 2024 und 2026.

Daneben baut ib vogt noch weitere Solarkraftwerke im Vereinigten Königreich. Von 2012 bis 2017 sei ib vogt dort der zweitgrößte integrierte Solarentwickler und EPC gewesen. „Großbritannien ist ein fortschrittlicher Markt für Solarenergie und Batteriesysteme sind ein zunehmend wichtiger Faktor, um den Übergang zur Stromerzeugung auf Basis erneuerbarer Energien zu unterstützen“, sagt Anton Milner, CEO der ib vogt GmbH. Auch Belectric unternimmt mit einem 100 MW Projekt gerade einen neuen Anlauf auf den britischen Markt.

28.2.2023 | Quelle: ib vogt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH