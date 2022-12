Belectric setzt 100 MW Photovoltaik-Projekte in Großbritannien um

Der Projektentwickler Belectric soll in England zwei große Photovoltaik-Anlagen mit zusammen mehr als 100 MW für Vantage RE Limited errichten.

Damit tritt Belectric erstmals seit 2015 wieder als EPC-Dienstleister (Engineering, Procurement, Construction) für Photovoltaik-Projekte in Großbritannien auf. Die PV-Anlagen sollen in der Nähe von Hook in der Region Hampshire (66,5 MW) und Eastfields in Warwickshire (34,8 MW) in England entstehen. Die Bauarbeiten sollen im zweiten Quartal 2023 beginnen.

Das Eastfields-Projekt soll mit bifazialen Solarmodulen ausgestattet werden. Diese sollen auf einachsigen Trackern montiert werden. Belectric sieht darin eine vielversprechende Technologie insbesondere für nordische Länder. Beide Solarparks sollen mit einem Batteriespeicher ausgestattet werden.

Der Bau der beiden Solarparks ist Belectrics erstes Neubau-Projekt im Vereinigten Königreich seit 2015. In der Zwischenzeit hatte das britische Belectric-Team allerdings weiterhin die Betriebsführung und Instandhaltung von bestehenden Photovoltaik-Anlagen übernommen, die sich sowohl im Besitz von Belectric als auch von Kunden befanden. Auf diese Strukturen baut Belectric nun wieder auf, um erneut in den wachsenden Markt für Photovoltaik und Energiespeicher auf den Inseln einzusteigen. „Der britische Markt ist seit über zehn Jahren unser Zuhause. Wir freuen uns, dass für die nächsten Jahre ein solches Wachstum erwartet wird“, erklärt Barry Bennett, Geschäftsführer der Belectric-Tochtergesellschaft Belectric Solar Ltd. UK.

Vantage RE Ltd. besitzt, entwickelt und betreibt ein Portfolio von Anlagen für erneuerbare Energien in Großbritannien und Europa. Erstmals geht es nun auch um die Entwicklung neuer Photovoltaik-Projekte. Ian Chisholm, Head of Solar Asset Management, sieht darin einen Meilenstein.

Der Solarenergie-Spezialist Belectric hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Kraftwerksbau und weltweit über 4 Gigawatt Leistung errichtet. Belectric gehört zur Elevion-Gruppe, die rund 60 eigene Gesellschaften und mehr als 4.7000 Mitarbeiter in zwölf Ländern hat. Weitere große Projekte von Belectric sind der Bau einer PV-Anlage auf einer Tagebaufläche bei Leipzig und das Repowering eines PV-Großkraftwerks in Israel.

21.12.2022 | Quelle: Belectric | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH