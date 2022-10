Belectric baut Photovoltaik-Anlage auf Tagebau-Fläche bei Leipzig

Belectric installiert für seinen Kunden LEAG und ihren Projektentwickler EP New Energies einen Solarpark auf dem Gelände einer industriellen Absetzanlage. Die Photovoltaikanlage wird dabei eigens auf die komplizierten Bodenverhältnisse der Fläche zugeschnitten.

In Böhlen im Landkreis Leipzig hat das Solarunternehmen Belectric mit dem Bau einer Photovoltaik-Freiflächenalagen mit einer Spitzenleistung von 17 MW begonnen. Das Solarkraftwerk soll aus rund 30.000 Modulen bestehen. Bilanziell könne es fast 6.000 Haushalte mit Grünstrom versorgen, heißt es in der Pressemitteilung von Belectric. Die Inbetriebnahme der PV-Anlage ist für das erste Halbjahr 2023 geplant. „Trotz der komplexen Rahmenbedingungen hinsichtlich Baugrund aber auch der Anforderungen des Naturschutzes können wir ohne größere Verzögerungen in der Projektentwicklung nun mit voller Kraft in die Bauphase starten“, sagt Florian Beyer, Projektmanager Renewables bei EP New Energies.

Fläche für Photovoltaik-Park war früher Tagebau-Gelände

Die Photovoltaik-Anlage soll auf dem Gelände einer Absetzanlage für Braunkohle entstehen, die direkt auf dem Areal eines ehemaligen Tagebaus liegt. Der sich setzende, korrosive Boden mit Bauschutt und Kohlekraftwerksasche im Untergrund erfordert laut Belectric intensive Planung. „Wir haben frühzeitig statische Tests durchgeführt und Bodenproben genommen, um so den Solarpark genau auf die speziellen Anforderungen der Fläche zuzuschneiden“, erklärt Martin Kunz, zuständiger Projektleiter bei Belectric. Auch der Bau der Trasse sei eine Herausforderung. „Sie verläuft durch den Deponiebereich und wird letztlich im Kabelkeller des benachbarten Kohlekraftwerks an die Mittelspannung angeschlossen. Hier kommt uns die langjährige Erfahrung unseres AC-Teams zugute“, so Kunz.

Artenschutz: Teilflächen von PV-Anlage freigehalten

Ein besonderes Augenmerk bei der Errichtung der Freiflächenanlage gelte dem Artenschutz. Bestimmte Bereiche würden beispielsweise von den Bauarbeiten ausgenommen, um die dort heimische Zauneidechse zu schützen. Gleichzeitig sollen Blühstreifen und Stein-Holz-Haufen entstehen, um den Eidechsen und Blindschleichen einen Unterschlupf zu bieten. Thomas Dorsch, Head of Sales Germany der Belectric sagt: „Das ist unser erstes gemeinsames Projekt – und es wird sicherlich nicht das letzte sein.“

LEAG und die Projekttochter EPNE wollen bis 2030 Grünstrom-Projekte mit einer Gesamtleistung von 7 GW installieren. Dazu gehört auch eine schwimmende Solaranlage auf dem Westsee bei Cottbus.

28.10.2022 | Quelle: Belectric | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH