Das in der Provinz Friesland gelegene 53-MW-Solarkraftwerk Venekoten/Oosterwolde ist in den Besitz des Asset Managers CEE Group übergegangen.

Der in Hamburg ansässige und auf erneuerbare Energien spezialisierte Asset Manager CEE Group kauft ein weiteres PV-Projekt in den Niederlanden. Das in der Provinz Friesland gelegene Solarkraftwerk Venekoten/Oosterwolde weist eine Nennleistung von 53 Megawatt auf. Verkäufer der Anlage ist das deutsche Unternehmen Baywa re, ein weltweit agierender Entwickler, Dienstleister, Großhändler und Anbieter von Energielösungen im Bereich der erneuerbaren Energien. Baywa re ist ein Tochterunternehmen der in München ansässigen Baywa AG, die unlängst ihr 100jähriges Firmenjubiläum feierte. Über den Kaufpreis der Transaktion haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. An der Finanzierung des Kaufes war die niederländische Rabobank beteiligt.

„Wir freuen uns über den Verkauf dieses hochwertigen PV-Projektes an die CEE Group. Unsere beiden Unternehmen verbindet eine langjährige, sehr kooperative Partnerschaft, in deren Verlauf wir bereits mehrere PV-Großprojekte gemeinsam umsetzen konnten. Im Hinblick auf die international angestrebten Klimaziele leisten diese Projekte einen wichtigen Beitrag“, sagt Matthias Taft, CEO der Baywa re.

„Wir arbeiten seit vielen Jahren mit unserem Projektpartner Baywa re partnerschaftlich zusammen. Unsere Zusammenarbeit ist von einer außerordentlich hohen Professionalität, einer großen Kooperationsbereitschaft und gegenseitigem Vertrauen geprägt. Wir schätzen die hohen Qualitätsstandards der Baywa re, sowohl was die Projektentwicklung als auch die technische Durchführung angeht“, sagt Detlef Schreiber, CEO der CEE Group.

9.3.2023 | Quelle: CEE Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH