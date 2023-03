Tubesolar: Röhrenförmige Photovoltaik-Module für die Dachbegrünung

Die Solarmodule des Augsburger Tech-Unternehmens Tubesolar sollen verstärkt im Bereich Green Building zum Einsatz kommen. Daher kooperiert das Unternehmen mit dem Gründdachspezialisten Zinco.

Der Agri-PV-Hersteller Tubesolar AG hat eine strategische Partnerschaft mit der Zinco GmbH unterzeichnet. Zinco mit Sitz in Nürtingen ist ein Unternehmen, das Lösungen für extensive und intensive Dachbegrünung anbietet. Damit sollen die Solarmodule des Augsburger Tech-Unternehmens künftig auch verstärkt im Bereich Green Building zum Einsatz. Zinco-Kunden erhalten Zugang zu dem innovativen und weltweit einzigartigen Produkt von Tubesolar.

Das Interesse am sogenannten Green Building steigt laut Tubesolar seit Jahren an. Im Zuge dieses Booms rücken Dachbegrünungen in Kombination mit Photovoltaik-Anlagen in den Fokus. Befeuert wird dieser Trend zusätzlich durch die Einführung der sogenannten Solarpflichten, die seit dem Jahr 2023 in vielen Bundesländern rechtlich bindend sind. Diese sehen vor, dass man bei Neubauten und Dachsanierungen von privat und gewerblich genutzten Gebäuden Solaranlagen installieren muss, um den Klimaschutzanforderungen gerecht zu werden. So weist etwa das baden-württembergische Klimaschutzgesetz darauf hin, „…eine öffentlich-rechtliche Pflicht zur Dachbegrünung … bestmöglich mit der jeweiligen Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage in Einklang zu bringen.“ Deshalb bündeln nun mit dem Agri-PV-Hersteller Tubesolar und dem Experten für Dachbegrünungen Zinco zwei Spezialisten ihr Know-how und schaffen somit völlig neue Möglichkeiten bei der Dachgestaltung.

Das Portfolio von Zinco reicht von begrünten großflächigen Dächern über parkähnlich bepflanzte Tiefgaragendächer bis hin zu kompletten Dachgartenanlagen. Auch Solarelemente kommen dabei in vielen Fällen zum Einsatz, jedoch limitieren die klassischen PV-Flachmodule die Flächen für Dachbegrünungen. „Durch die Aufnahme der röhrenförmigen PV-Solarmodule von Tubesolar können wir für unsere Kunden völlig neue Anwendungskonzepte bieten und Dachflächen einer dualen Nutzung – ökologisches Gründach bei gleichzeitiger Stromgewinnung auf denselben Flächen – zuführen“, sagt Dieter Schenk, Geschäftsführer bei Zinco.

Agri-PV-Hersteller Tubesolar will in den Green-Building-Bereich

„Das Thema Green Building gewinnt weltweit immer stärker an Relevanz, die zur Verfügung stehenden Flächen sollen effizienter genutzt werden und die Gebäude so autark und umweltfreundlich wie möglich funktionieren. Mit unseren neuartigen PV-Modulen können wir dazu einen wichtigen Beitrag leisten“, sagt Felix Mantke, CFO von Tubesolar.

Die röhrenförmigen Solarmodule von Tubesolar haben laut Hersteller ihren Nutzen in der Landwirtschaft bereits bewiesen. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Solaranlagen mit PV-Flachmodulen seien sie licht- und regenwasserdurchlässig und die mit den PV-Modulen überdeckten Flächen stünden weiterhin zum Anbau unterschiedlichster Agrargüter zur Verfügung. Der lichte Halbschatten reduziere außerdem der Bedarf an Wasser beim Ackerbau. Doch nicht nur im Agrarbereich sollen die Solarmodule von Tubesolar ihre Stärken ausspielen, sondern auch im Bereich Green Building. Die Partnerschaft mit Zinco hatte das Unternehmen bereits vor etwa zwei Jahren angekündigt.

9.3.2023 | Quelle: Tubesolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH