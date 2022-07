Die Tubesolar AG hat gemeinsam mit dem ZSW ein Verfahren zur industriellen Fertigung von flexiblen Solarfolien entwickelt. Die flexiblen Perowskit-Solarzellen sollen in Photovoltaik-Röhrenmodulen zum Einsatz kommen.

Im Rahmen ihrer Perowskit-Forschungsaktivitäten hat die Augsburger Tubesolar AG zusammen mit dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) einen Erfolg verzeichnet. Auf dem Weg zur industriellen Fertigung der neuartigen Photovoltaik-Technologie konnte man Solarfolien mit einem Wirkungsgrad von 14 Prozent erzeugen. Das soll ein Rekordwirkungsgrad für industrietaugliche „Rolle-zu-Rolle“-Verfahre sein. Dabei haben die Partner alle Schichten – mit Ausnahme des Front- und Rückkontakts – mit einer Schlitzdüse (slot die) abgeschieden. Die Geschwindigkeit des Beschichtungsprozesses lag bei über einem Meter pro Minute. Tubesolar will die flexiblen Solarzellen für Photovoltaik-Röhrenmodule nutzen, die unter anderem in der Agri-Photovoltaik zum Einsatz kommen können.

Zielsetzung der Partner ist es, die hohen Wirkungsgrade, die man derzeit in der Forschung auf kleinen Flächen erreicht, auf größere Solarfolien zu übertragen. Somit will man die Schlitzdüsenabscheidung als industrietaugliche Beschichtungsmethode für flexible Perowskit-Solarzellen kommerzialisieren. Durch weitere Optimierung des Solarzellen-Schichtstapels und des Absorbers sowie der Leitfähigkeit der Elektroden kann die Technologie noch weiter deutlich verbessert werden. Der von Tubesolar geplante Einsatz der Perowskit-Zellen soll zu einem Anstieg des Wirkungsgrades bei den röhrenförmigen Photovoltaik-Modulen führen. Somit will man die Produktionskosten der PV-Folien und damit der PV-Module insgesamt stark reduzieren.

Der Photovoltaik-Röhrenmodule von Tubesolar sollen eine Kombination aus landwirtschaftlicher Nutzung und Stromgewinnung gewinnen. Neben dieser so genannten Agri-Photovoltaik ist auch ein Gründach und anderen Funktionen von Gebäudeflächen mit der gleichzeitigen Stromgewinnung auf derselben Fläche realisierbar. Als das soll sich durch den Einsatz von Perowskit-Solarzellen noch verbessern lassen. Im Idealfall soll die Perowskit-Technologie bereits im Rahmen der Hochskalierung der hochautomatisierten Massenfertigung im kommenden Jahr zum Einsatz kommen.

18.7.2022 | Quelle: ZSW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH