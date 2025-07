IBC Solar: Erster Agri-PV-Park mit Solartrackern fertig

IBC Solar hat seinen ersten Agri-PV-Solarpark mit einachsigen Solartrackern ans Netz gebracht. Der Park hat eine Nennleistung von 8,5 MW. 85 % der ursprünglichen Ackerfläche sind weiterhin nutzbar.

Das Photovoltaik-Unternehmen IBC Solar hat in Veringenstadt in Baden-Württemberg einen Agri-PV-Solarpark mit einer Nennleistung von 8,5 Megawatt fertiggestellt und an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. Mit dem erfolgten Netzanschluss können die Flächen der drei Teilabschnitte ab sofort auch landwirtschaftlich bestellt werden. Auftraggeber ist die WPD GmbH, die IBC Solar vergangenes Jahr mit Planung, Beschaffung und dem Bau (EPC) beauftragte. „Die Kombination aus Landwirtschaft und Solarstromerzeugung zeigt, dass nachhaltige Energiegewinnung und landwirtschaftliche Nutzung Hand in Hand gehen können – eine echte Chance für Landwirte“, sagt Luca Becker, Projektleiter Photovoltaik bei WPD.

Dank einachsiger Solartracker ist die Doppelnutzung der Fläche möglich. Aufgrund der flexibel neigbaren Solarmodule passt sich die Photovoltaik-Anlage an die Feldbewirtschaftung an. Landwirte können nach der Installation der PV-Anlage noch mehr als 85 % der ursprünglichen Ackerfläche nutzen. Zudem haben sie im Agri-PV-Solarpark von IBC Solar ausreichend Rangierfläche für die landwirtschaftlichen Maschinen.

„Die einachsigen Tracker mit der flexiblen Neigung der Module garantieren die optimale Anpassung an die landwirtschaftliche Nutzung, ohne diese zu beeinträchtigen“, sagt Eric Herrmann, Head of EPC bei IBC Solar. „Gleichzeitig ist eine hohe Wirtschaftlichkeit gegeben. Dieses Projekt zeigt, wie durchdachte Planung und innovative sowie hochwertige Komponenten zu einer nachhaltigen und effizienten Energielösung führen können.“

Quelle: IBC Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH