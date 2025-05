Julius Möhrstedt übernimmt Vorstandsvorsitz bei IBC Solar

Mit Julius Möhrstedt übernimmt der Sohn des Unternehmensgründers den Vorstandsvorsitz bei IBC Solar. Er tritt die Nachfolge von Dirk Haft an.

Bei der IBC Solar tritt Julius Möhrstedt per 1. Oktober 2025 die Nachfolge von Vorstandschef Dirk Haft an, der in den Aufsichtsrat wechseln wird. Das teilte das PV-Unternehmen mit. Er ist der Sohn des Unternehmensgründers Udo Möhrstedt und bisher verantwortlich für den Vertrieb in Zentraleuropa. Dirk Haft führe das Unternehmen seit Januar 2024 und war bereits zuvor Co-CEO war. Mit diesem Wechsel unterstreiche IBC das langfristige Engagement der Inhaberfamilie in der Solarbranche.

Er markiere ferner einen bedeutenden Schritt für das Familienunternehmen. So übergebe Haft nach drei intensiven und spannenden Jahren die Leitung an Julius Möhrstedt, der auch Gesellschafter ist. Vor seiner Rolle als Vorstandsvorsitzender war Haft bereits im Aufsichtsrat tätig und mehr als ein Jahr lang Co-CEO im Unternehmen. So übernahm er bei IBC Solar die Brücke für den Generationenwechsel.

„Ich danke Dr. Haft für seine Unterstützung und das Vertrauen, das er mir entgegenbringt”, so der designierte CEO. “Ich freue mich darauf, die Herausforderungen anzunehmen und gemeinsam mit unseren Partnern, Kunden und Mitarbeitenden das Unternehmen weiter voranzubringen.“

Der Führungswechsel steht für die feste Überzeugung, dass Innovation und Tradition Hand in Hand gehen können und demonstriert zugleich das klare Bekenntnis der Inhaberfamilie Möhrstedt zur Zukunft ihres familiengeführten Unternehmens.

Quelle: IBC Solar | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH