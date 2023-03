Futurasun baut Photovoltaik-Gigafactory in Italien

Im Rahmen des REpowerEU Plans und des europäischen Green Deals will der Photovoltaik-Hersteller Futurasun die europäische Photovoltaik-Lieferkette reaktivieren. Neben einer Gigafactory entsteht in der Provinz Padua auch ein neues Zentrum für die Entwicklung von PV-Modulen.

Der Photovoltaik-Hersteller Futurasun hat ein 24.000 m² großes Grundstück im Industriegebiet von Cittadella in der Provinz Padua erworben, um eine neue italienische PV-Gigafactory zu errichten. Die Anlage soll eine Produktionskapazität für hocheffiziente Photovoltaik-Module von 2 GW pro Jahr erreichen, die das Unternehmen mit innovativen Technologien herstellen will. In den kommenden Jahren will Futurasun 25 Millionen Euro investieren. Dabei fügt sich das Projekt fügt in den strategischen Industrieplan des Unternehmens ein. Zudem folgt es der europäischen Mission des Wiederaufbaus der europäischen Lieferkette.

„Mit diesem neuen Industriezentrum glauben wir, dass wir unsere Heimatstadt aufwerten können und gleichzeitig zu einem Referenzpunkt im Horizon IBC4EU Projekt werden, einem Programm im Rahmen des REpowerEU Plans und des europäischen Green Deals zur Wiederbelebung der italienischen und europäischen Photovoltaik-Lieferkette zur Unterstützung der kontinentalen Energiewende-Strategien“, sagt Alessandro Barin, CEO von Futurasun.

Der neue Hauptsitz wird nach durchgängigen Umwelt- und Nachhaltigkeitskriterien konzipiert und umfasst ein F&E-Zentrum für angewandte wissenschaftliche Forschung, ein großes Testfeld für die Produktkontrolle und -verbesserung, eine PV-Akademie und ein Schulungszentrum, um das Fachwissen von Fachleuten aus der Branche zu vermitteln.

Das Unternehmen wurde 2008 in Cittadella gegründet. Mit einer bereits aktiven Gigafactory in China und zwei weiteren, die sich im Bau befinden, setzt Futurasun sein Projekt zur Neupositionierung der Lieferkette fort. Dabei ist es das Ziel, Venetien als italienische Photovoltaik-Region wiederzubeleben.

10.3.2023 | Quelle: Futurasun | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH