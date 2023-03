Ait baut Produktion von Wärmepumpen aus

Die Ait-deutschland erhöht ihre Produktionskapazitäten bei Wärmepumpen. Dazu nimmt sie im thüringischen Ummerstadt einen neuen Standort in Betrieb.

Produzent Ait Deutschland erhöht die Kapazitäten zur Herstellung von Wärmepumpen in Deutschland. Wie die Tochter der Schwedischen Nibe Group mitteilte, will sie damit die hohe Nachfrage zeitnah bedienen. Die Planung für die neue Produktionsstätte in Thurnau laufe seit dem vergangenen Sommer. Nun erwarb der oberfränkische Hersteller klimafreundlicher Heizsysteme und industrieller Kühlanlagen eine weitere, ca. 4.000 m² große Produktionsfläche in Ummerstadt. Damit will er die Kapazitäten für Wärmepumpen der Marken alpha innotec und Novelan erhöhen.

Nach Angaben des Bundesverbands Wärmepumpe e.V. stieg der Absatz von Heizungswärmepumpen allein in Deutschland im Jahr 2022 auf 236.000 Geräte und damit um 53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Die Zahlen sind beeindruckend und bestätigen uns darin, dass die Wärmepumpentechnologie die Schlüsselrolle bei der Wärme- und Energiewende im Gebäudesektor einnehmen wird. Wir tätigen daher erhebliche Investitionen in den Marktausbau. Darüber hinaus engagieren wir uns bei der Schulung von Installationsbetrieben und Mitarbeitenden, denn es herrscht noch viel Unsicherheit bei den Einsatzmöglichkeiten dieser vergleichsweisen jungen Heiztechnik“, erklärt Edgar Timm, Direktor für Forschung und Entwicklung bei ait-deutschland.

Ait-deutschland sei ferner ein bedeutender Arbeitgeber im Landkreis Kulmbach und im gesamten Regierungsbezirk Oberfranken. Der neue Standort in Ummerstadt liegt ca. 70 Kilometer von der Kasendorfer Firmenzentrale entfernt im thüringischen Landkreis Hildburghausen. Marco Roßmerkel, Geschäftsführer Finanzen, Controlling und Personal, erklärt die Gründe für die Standortwahl: „Mit den neuen Produktionsstätten wollen wir zeigen: Unser Standort in Deutschland ist nicht nur unser wichtigster Absatzmarkt, sondern auch der Mittelpunkt unserer Unternehmensaktivitäten. Hier vertrauen wir seit der Gründung auf leistungsstarke Zulieferer und gut ausgebildete Mitarbeitende. Der Landkreis Hildburghausen erweitert das Einzugsgebiet für neue Fachkräfte.“ Das ait-Management rechnet damit, dass bereits in der ersten Jahreshälfte 2023 die ersten Wärmepumpen am Standort Ummerstadt produziert werden.

13.3.2023 | Quelle: Ait-deutschland | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH