Vaillant nimmt Fabrik für Wärmepumpen in Betrieb

Vaillant expandiert weiter im Wärmepumpengeschäft und will ab Mai in der Slowakei jährlich 300.000 Stück produzieren.

Der Heiztechnikspezialist Vaillant hat seine Fabrik für Wärmepumpen im slowakischen Senica in Betrieb genommen. Wie das Remscheider Unternehmen mitteilen, sollen auf einer Fläche von 100.000 Quadratmetern ab Mai 2023 ausschließlich Wärmepumpen gefertigt werden. Das neue Werk sei ferner auf eine jährliche Produktionskapazität von 300.000 Stück ausgelegt. Damit verdoppele Vaillant seine Produktionskapazitäten auf mehr als eine halbe Million Wärmepumpen pro Jahr.

„Das Unternehmen trägt durch die erhöhten Produktionskapazitäten dazu bei, das EU-Ziel von zehn Millionen neu installierten Wärmepumpen bis 2027 zu realisieren“, so Dr.-Ing. Norbert Schiedeck, Vorsitzender der Geschäftsführung der Vaillant Group. Insgesamt nutze der nach eigener Auskunft Weltmarktführer für zentrale Heizungen mehr als 50 Prozent ihrer Fertigungsfläche für die Herstellung von Wärmepumpen.

Bis zu einer Milliarde Euro Investitionen

Einschließlich der derzeit laufenden Projekte betragen die Investitionen in den Ausbau des kontinuierlich wachsenden Wärmepumpengeschäfts seit 2016 fast eine Milliarde Euro. Schwerpunkt war die Erweiterung von Produktionskapazitäten am Unternehmenshauptsitz in Remscheid sowie den Fertigungsstandorten in Frankreich, Großbritannien und der Slowakei. Im selben Zeitraum habe das Unternehmen auch seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten deutlich erhöht und das Produktportfolio vergrößert. Abhängig vom zukünftigen Marktwachstum sind in den kommenden Jahren zusätzliche Investitionen in Höhe von bis zu einer weiteren Milliarde Euro für die Erweiterung von Produktions- und Entwicklungskapazitäten sowie den Ausbau von digitalen Servicedienstleistungen rund um die Wärmepumpe vorgesehen.

Das Werk im slowakischen Senica sei ferner Teil des internationalen Produktionsnetzwerks der Vaillant Group. Neben der Fertigung umfasse es ein Trainingscenter für Fachhandwerkspartner des Unternehmens, ein Besucherzentrum sowie ein Logistik-Center. Die Megafabrik nutze zudem zu 100 Prozent elektrische Energie aus erneuerbaren Quellen und wird mit Wärmepumpen beheizt.

13.3.2023 | Quelle: Vaillant | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH