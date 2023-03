Das Himalaya G12-132 PV-Modul von Huasun erreicht eine Leistung von knapp 724 W. Die Leistungsdaten hat der TÜV SÜD zertifiziert.

Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Huasun hat die Leistung seiner PV-Module gesteigert. Kürzlich hat der TÜV SÜD die hocheffizienten HJT-Solarmodule der Serie Huasun Himalaya G12-132 zertifiziert. Sie erreichen eine Modulleistung von 723,97 W und einem maximalen Umwandlungswirkungsgrad von 23,3 %. Der Hersteller sieht darin einen bedeutenden Durchbruch, nachdem das Himalaya-Modul im Januar dieses Jahres eine Leistung von 715 W erreichte.

Die HJT-Solarmodule der Serie G12-132 von Himalaya bestehen aus 210 mm großen HJT-Solarzellen, die die einseitige mikrokristalline Technologie mit dem SMBB-Design kombinieren. Durch diese Kombination soll sich laut Hersteller der Wirkungsgrad der Zellen verbessern. Während der Modulproduktion werden die Photovoltaik-Module der Serie Himalaya G12-132 mit PIB eingekapselt und mit einer Lichtumwandlungsfolie versehen: Das soll die Wasserbeständigkeit und Luftdichtigkeit der Module maximieren und die durch ultraviolette Strahlung verursachte Schädigung der Zellen verringern. Zudem soll es deren Absorption verbessern, so dass die PV-Module eine höhere Effizienz und stabilere Leistung erzielen können.

Die jährliche Stromerzeugung der Himalaya G12-132-Module ist laut Huasun um 6 bis 8% höher als die von Großmodulen, die mit PERC-Zellen ausgestattet sind. Diese Angabe bezieht sich auf eine Installation in der Provinz Hainan in China. Durch den höheren Stromertrag kann man die Stromgestehungskosten laut Hersteller effektiv senken und eine höhere Investitionsrendite erzielen.

Das PV-Modul Himalaya G12-132 hat Huasun Mitte 2022 auf den Markt gebracht. Es ist speziell für Solarkraftwerke konzipiert. Bislang hat der Hersteller diese HJT-Solarmodule in verschiedene Länder und Regionen auf der ganzen Welt geliefert und installiert. Darunter ein 50-MW-Agrarstromprojekt in der Provinz Shandong, das mit Abstand größte HJT-Kraftwerk in China.

Im Sommer hatte der Wettbewerber Longi einen Wirkungsgrad seiner HJT-Solarzellen von 26,5 % erreicht.

23.3.2023 | Quelle: Huasun | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH